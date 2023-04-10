10 апреля в рамках 9-го тура чемпионата Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем стадионе сыграет против «ЮКД Дублин». Начало — в 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» вот уже как три последних года неизменно выигрывает чемпионат Ирландии. Прошлое первенство он выиграл с 13-очковым запасом.

Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров.

В этот период «зелено-белые» потерпели одно поражение и расписали пять мировых. Свои же две последние игры «Шемрок Ровер» выиграл, поочередно одолев на выезде 4:0 «Дандолк» и «Богемиан» 2:0.

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С 11 зачетными пунктами столичный коллектив разместился на пятой позиции, отставая на семь пунктов от лидера. Дома в этом сезоне он раз уступил и дважды сыграл вничью.

«ЮКД Дублин»

«ЮКД Дублин» в прошлом сезоне смог избежать понижения в классе. Дублинцы завершили чемпионат на предпоследней строке и в матче плей-офф смогли обыграть «Уотерфорд» 1:0.

В текущем чемпионате «студенты» еще не выигрывали и набрали всего два очка, с которыми засели на самом дне в турнирной таблице, отставая на четыре пункта от вышестоящей команды.

В минувшем туре первенства коллектив на своем поле смог сыграть вничью с «Шелбурном» 0:0, 6-матчевую серию поражений. Причем четыре фиаско в этом отрезке были сухими.

В минувшем сезоне «Шемрок Роверс» обыграл «ЮКД Дублин» во всех четырех очных противостояниях с общим счетом 9:0. Последний же раз «студенты» отбирали очки у предстоящего противника аж в 2013 году.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.08.

На викторию «ЮКД Дублин» дают — 29.00, ничья оценена — в 8.00.

Прогнозируем, что действующий чемпион продолжит свою победную серию и обыграет аутсайдера лиги на своем поле легко и с крупным счетом.