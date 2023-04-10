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    Чемпион разгромит «студентов»

    «Шемрок Роверс» — «ЮКД Дублин». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Ирландии, 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шэмрок Роверс
    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «ЮКД Дублин»
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    «Шемрок Роверс»
    10 апреля в рамках 9-го тура чемпионата Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем стадионе сыграет против «ЮКД Дублин». Начало — в 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 10 Апреля 2023 года
    Шэмрок Роверс
  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 22:00 UCD UCD
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Ровер» вот уже как три последних года неизменно выигрывает чемпионат Ирландии. Прошлое первенство он выиграл с 13-очковым запасом.

    Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров.

    В этот период «зелено-белые» потерпели одно поражение и расписали пять мировых. Свои же две последние игры «Шемрок Ровер» выиграл, поочередно одолев на выезде 4:0 «Дандолк» и «Богемиан» 2:0.

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    С 11 зачетными пунктами столичный коллектив разместился на пятой позиции, отставая на семь пунктов от лидера. Дома в этом сезоне он раз уступил и дважды сыграл вничью.

    «ЮКД Дублин»

    «ЮКД Дублин» в прошлом сезоне смог избежать понижения в классе. Дублинцы завершили чемпионат на предпоследней строке и в матче плей-офф смогли обыграть «Уотерфорд» 1:0.

    В текущем чемпионате «студенты» еще не выигрывали и набрали всего два очка, с которыми засели на самом дне в турнирной таблице, отставая на четыре пункта от вышестоящей команды.

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  • 07/04/2023

    • В минувшем туре первенства коллектив на своем поле смог сыграть вничью с «Шелбурном» 0:0, 6-матчевую серию поражений. Причем четыре фиаско в этом отрезке были сухими.

    В минувшем сезоне «Шемрок Роверс» обыграл «ЮКД Дублин» во всех четырех очных противостояниях с общим счетом 9:0. Последний же раз «студенты» отбирали очки у предстоящего противника аж в 2013 году.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.08.

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    На викторию «ЮКД Дублин» дают — 29.00, ничья оценена — в 8.00.

    Прогнозируем, что действующий чемпион продолжит свою победную серию и обыграет аутсайдера лиги на своем поле легко и с крупным счетом.

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    «Шемрок Роверс» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. Чемпион разгромит «студентов»
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