«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 10-м месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» на 11 очков отстают от 5-го, еврокубкового места.

Коэффициенты матча Фулхэм — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 2.753.252.65Фрибет$40

В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. На выезде команда уступила в АПЛ «Борнмуту» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

В последних матчах лондонцы смотрятся откровенно блекло. В четырех своих последних матчах коллектив проиграл.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. Отрыв от зоны вылета измеряется лишь лучшей разницей мячей.

Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь два из восьми предыдущих матчей в АПЛ. В прошлом туре клуб проиграл — на своем поле он потерпел разгром от «Ньюкасла» (1:5).

Также лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги конференций, где на предыдущей стадии прошли «АЕК Ларнака» со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

Отрыв от зоны вылета измеряется лишь лучшей разницей мячей. так что поражение коллектива может привести к падению в зону вылета и увольнению Мойеса.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,66. Успех «Фулхэма» оценивается в 2,76, ничья — в 3,32.

Хозяева проиграли четыре последних поединка, тогда как гости демонстрируют лучшую форму.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет за 2,66.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.