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    «Фулхэм» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, АПЛ, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Вест Хэм»
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    Дэвид Мойес на грани увольнения
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Фулхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 10-м месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» на 11 очков отстают от 5-го, еврокубкового места.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Вест Хэм

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    В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. На выезде команда уступила в АПЛ «Борнмуту» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних матчах лондонцы смотрятся откровенно блекло. В четырех своих последних матчах коллектив проиграл.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. Отрыв от зоны вылета измеряется лишь лучшей разницей мячей.

    Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь два из восьми предыдущих матчей в АПЛ. В прошлом туре клуб проиграл — на своем поле он потерпел разгром от «Ньюкасла» (1:5).

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    • Также лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги конференций, где на предыдущей стадии прошли «АЕК Ларнака» со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

    Отрыв от зоны вылета измеряется лишь лучшей разницей мячей. так что поражение коллектива может привести к падению в зону вылета и увольнению Мойеса.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,66. Успех «Фулхэма» оценивается в 2,76, ничья — в 3,32.

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    Хозяева проиграли четыре последних поединка, тогда как гости демонстрируют лучшую форму.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет за 2,66.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Фулхэм» в отставку Мойеса?
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