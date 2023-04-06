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    Станет ли «Фенербахче» в полуфиналистом Кубка Турции?

    «Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Турции, 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Кайсериспор»
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    «Фенербахче» не выиграл два последних матча
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 1/4 финала Кубка Турции. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 20:30 мск. «Фенербахче» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Кубок 06 Апреля 2023 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 22:30 Кайсериспор Кайсериспор
  • Кайсери
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» сыграет на этой стадии после побед в двух предыдущих раундах — против «Истанбулспора» (3:1) и «Ризеспора» (2:1).

    Команда в чемпионате Турции ставит перед собой большие задачи. В текущем сезоне она на данный момент идет второй, отставая от «Галатасарая» на девять баллов, но имеет игру в запасе.

    За 25 проведенных поединка турецкой Суперлиги «Канарейки» победили в 17 из них, пять матчей они проиграли и трижды сыграли вничью, забили 63 гола, а пропущено только 30.

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    Всего же за 13 встреч во всех турнирах «Фенербахче» смог выиграть девять из них при двух фиаско и одной ничьей. Дома он победил в девяти из 12 игр и два раза проиграл.

    «Кайсериспор»

    «Кайсериспор» — 7-я по счету команда Суперлиги Турции. После 26 сыгранных матчей она набрала 41 очко и на восемь очков отстает от зоны еврокубков.

    Кроме того, команда пробилась в четвертьфинал Кубка Турции, обыграв в дополнительное время «Антальяспор» (2:0).

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    • Ранее в этом же турнире клуб прошел на своем пути еще трех соперников без единого пропущенного мяча.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения при двух победах, так что выглядят явным аутсайдером дуэли.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Кайсериспора» оценивается в 6,68, ничья — в 4,78.

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    В трех последних поединках хозяев было забито минимум четыре гола.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,30, ведь в четырех последних матчах хозяев было забито больше 3,5 голов.

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    «Фенербахче» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Фенербахче» в полуфиналистом Кубка Турции?
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