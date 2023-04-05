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    «Штутгарт» выйдет в полуфинал Кубка Германии?

    «Нюрнберг» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Германии, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Штутгарт»
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    «Штутгарт»
    «Нюрнберг» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нюрнберг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 05 Апреля 2023 года
    Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •  Нюрнберг 19:00 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Нюрнберг»

    Команда не без труда дошла до четвертьфинала Кубка Германии и встретится с клубом из Бундеслиги «Штутгартом». На стадии 1/8 финала «Нюрнберг» обыграл «Фортуну» (2:1) в серии пенальти. Причем, команда спаслась от вылета на 90+3-й минуте.

    «Нюрнберг» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда опережает зону вылета на 3 очка. Самая главная проблема «Нюрнберга» — результативность.

    Коэффициенты матча Нюрнберг — Штутгарт

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  • 5.403.601.70Фрибет$40
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    «Нюрнберг» является одной из худших в лиге по голам — 22. В матче против «Штутгарта» хозяева вряд-ли смогут забить много.

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    В домашних матчах команда также не блещет. «Нюрнберг» выиграл лишь 6 матчей из 13-и на своем поле в чемпионате. Причем, в 1/8 финала Кубка Германии «Нюрнберг» также выступал дома.

    «Штутгарт»

    Команда является главным претендентом на вылет из Бундеслиги по итогам сезона, но у «Штутгарта» есть возможность побороться за Кубок Германии в нынешнем сезоне.

    На стадии 1/8 финала «Штутгарт» победил в драматическом матче против «Патерборна» (2:1). Команда проигрывала 0:1 к 86-й минуте, сумев за несколько минут перевернуть ход встречи.

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    • В Бундеслиге у «Штутгарта» дела совсем плохи. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 15-й строчки на 5 очков. «Штутгарт» выиграл лишь 4 матча из 26-и в нынешнем сезоне.

    В последних 5-и официальных матчах у команды ни одной победы, 4 поражения и одна ничья. За этот период «Штутгарт» забил 3 гола и 9 раз пропустил.

    В предстоящем матче команда может победить лишь за счет преимущества в мастерстве. «Штутгарт» ни разу не побеждал на чужом поле в нынешнем сезоне Бундеслиги, но в последнем матче Кубка Германии обыграл «Патерборн» именно на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Нюрнберга» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды находятся не в лучшей форме. Можно предположить, что «Штутгарт» сможет навязать свою игру, имея в своем арсенале более мастеровитых игроков.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта» и тотал 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 2.00.

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    «Нюрнберг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» выйдет в полуфинал Кубка Германии?
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