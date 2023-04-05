«Нюрнберг» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нюрнберг» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нюрнберг»

Команда не без труда дошла до четвертьфинала Кубка Германии и встретится с клубом из Бундеслиги «Штутгартом». На стадии 1/8 финала «Нюрнберг» обыграл «Фортуну» (2:1) в серии пенальти. Причем, команда спаслась от вылета на 90+3-й минуте.

«Нюрнберг» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда опережает зону вылета на 3 очка. Самая главная проблема «Нюрнберга» — результативность.

Коэффициенты матча Нюрнберг — Штутгарт 1X2Новым игрокам 5.403.601.70Фрибет$40

«Нюрнберг» является одной из худших в лиге по голам — 22. В матче против «Штутгарта» хозяева вряд-ли смогут забить много.

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В домашних матчах команда также не блещет. «Нюрнберг» выиграл лишь 6 матчей из 13-и на своем поле в чемпионате. Причем, в 1/8 финала Кубка Германии «Нюрнберг» также выступал дома.

«Штутгарт»

Команда является главным претендентом на вылет из Бундеслиги по итогам сезона, но у «Штутгарта» есть возможность побороться за Кубок Германии в нынешнем сезоне.

На стадии 1/8 финала «Штутгарт» победил в драматическом матче против «Патерборна» (2:1). Команда проигрывала 0:1 к 86-й минуте, сумев за несколько минут перевернуть ход встречи.

В Бундеслиге у «Штутгарта» дела совсем плохи. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 15-й строчки на 5 очков. «Штутгарт» выиграл лишь 4 матча из 26-и в нынешнем сезоне.

В последних 5-и официальных матчах у команды ни одной победы, 4 поражения и одна ничья. За этот период «Штутгарт» забил 3 гола и 9 раз пропустил.

В предстоящем матче команда может победить лишь за счет преимущества в мастерстве. «Штутгарт» ни разу не побеждал на чужом поле в нынешнем сезоне Бундеслиги, но в последнем матче Кубка Германии обыграл «Патерборн» именно на чужом поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.70.

На викторию «Нюрнберга» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды находятся не в лучшей форме. Можно предположить, что «Штутгарт» сможет навязать свою игру, имея в своем арсенале более мастеровитых игроков.

Наш прогноз — Победа «Штутгарта» и тотал 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 2.00.