В воскресенье, 2 апреля, «Уэска» на своем поле сыграет против «Алавеса» в 34-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 15:00 по мск. «Уэска» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

С 43 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на девять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

За 33 проведенные игры текущего первенства «оскенцы» в 16 из них сыграли вничью, а также девять раз выиграли и восемь раз проиграли, забили 29 мячей, а пропустили на два гола меньше.

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В отрезке последних 13 игр коллектив расписал аж десять мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с дублем «Вильярреала» 0:0, что стало третьей ничьей подряд.

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На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету восемь викторий и семь мировых результатов.

«Алавес»

У «Алавеса» на счету находится 55 баллов, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на четыре пункта от второй строки.

«Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».

Календарь и таблица испанской Примеры

Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не может, расписав две домашние мировые и проиграв оба раза на выезде, не забив ни одного гола в этом отрезке.

В прошлом туре «Алавес» прервал эту неудачную серию, обыграв дома 1:0 «Тенерифе». На выезде же он в отрезке последних восьми встреч уступил в шести из них и дважды победил.

В первом круге текущего первенства «Алавес» на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 2:1, а в позапрошлом розыгрыше Примеры они обменялись домашними викториями по 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.15, победа «Уэски» — 3.40, ничья — 2.88.

Много факторов в этой паре указывает на мировую, на которую мы и рекомендуем поставить.

Плюс к этому ожидаем, что забитых мячей так и не будет, поэтому ставим на счет 0:0.