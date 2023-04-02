«Уэска»
С 43 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на девять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.
За 33 проведенные игры текущего первенства «оскенцы» в 16 из них сыграли вничью, а также девять раз выиграли и восемь раз проиграли, забили 29 мячей, а пропустили на два гола меньше.
Коэффициенты матча Уэска — Алавес
В отрезке последних 13 игр коллектив расписал аж десять мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с дублем «Вильярреала» 0:0, что стало третьей ничьей подряд.
На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету восемь викторий и семь мировых результатов.
«Алавес»
У «Алавеса» на счету находится 55 баллов, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на четыре пункта от второй строки.
«Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».
Календарь и таблица испанской Примеры
Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не может, расписав две домашние мировые и проиграв оба раза на выезде, не забив ни одного гола в этом отрезке.
В прошлом туре «Алавес» прервал эту неудачную серию, обыграв дома 1:0 «Тенерифе». На выезде же он в отрезке последних восьми встреч уступил в шести из них и дважды победил.
В первом круге текущего первенства «Алавес» на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 2:1, а в позапрошлом розыгрыше Примеры они обменялись домашними викториями по 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.15, победа «Уэски» — 3.40, ничья — 2.88.
Много факторов в этой паре указывает на мировую, на которую мы и рекомендуем поставить.
Плюс к этому ожидаем, что забитых мячей так и не будет, поэтому ставим на счет 0:0.