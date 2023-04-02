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    Забитых мячей так и не будет

    «Уэска» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, чемпионат Испании, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Алавес»
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    «Алавес»
    В воскресенье, 2 апреля, «Уэска» на своем поле сыграет против «Алавеса» в 34-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 15:00 по мск. «Уэска» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Апреля 2023 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 15:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Уэска»

    С 43 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на девять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

    За 33 проведенные игры текущего первенства «оскенцы» в 16 из них сыграли вничью, а также девять раз выиграли и восемь раз проиграли, забили 29 мячей, а пропустили на два гола меньше.

    Коэффициенты матча Уэска — Алавес

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    В отрезке последних 13 игр коллектив расписал аж десять мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с дублем «Вильярреала» 0:0, что стало третьей ничьей подряд.

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    На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету восемь викторий и семь мировых результатов.

    «Алавес»

    У «Алавеса» на счету находится 55 баллов, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на четыре пункта от второй строки.

    «Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не может, расписав две домашние мировые и проиграв оба раза на выезде, не забив ни одного гола в этом отрезке.

    В прошлом туре «Алавес» прервал эту неудачную серию, обыграв дома 1:0 «Тенерифе». На выезде же он в отрезке последних восьми встреч уступил в шести из них и дважды победил.

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    В первом круге текущего первенства «Алавес» на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 2:1, а в позапрошлом розыгрыше Примеры они обменялись домашними викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.15, победа «Уэски» — 3.40, ничья — 2.88.

    Много факторов в этой паре указывает на мировую, на которую мы и рекомендуем поставить.

    Плюс к этому ожидаем, что забитых мячей так и не будет, поэтому ставим на счет 0:0.

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    «Уэска» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Забитых мячей так и не будет
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