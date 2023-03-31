31 марта во Франкфурте «Айнтрахт» примет «Бохум» в рамках матча 26-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 21:30 мск. «Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

В чемпионате Германии дела у команды в последнее время обстоят не лучшим образом. В настоящий момент «Айнтрахт» занимает только шестое место в турнирной таблице.

На счету команды Оливера Гласнера 40 очков. Она уже на шесть пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов, но вся борьба еще впереди.

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Также недавно «Орлы» также вылетели из Лиги чемпионов, потерпев разгром 0:3 в ответном матче 1/8 финала — обидчиком выступил «Наполи».

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних семи поединках во всех турнирах клуб не знает побед при четырех поражениях, а значит испытывает явные проблемы с игрой.

«Бохум»

После серии поражений хозяева выиграли в позапрошлом туре. Победив «Кельн» (2:0), «Бохум» на достинутом не оставился, и в прошлом матче Бундеслиги победил «Лейпциг» (1:0).

До этого коллектив проиграл четыре раза подряд и вдобавок потерпел неудачу в Кубке Германии, уступив дортмундской «Боруссии» (1:2).

Март «Бохум» начал поражением в матче с «Шальке» (0:2). Та же участь постигла команду в матчах с «Баварией» (0:3), «Вердером» (0:3) и «Фрайбургом» (0:2).

Таким образом, сейчас у клуба мини-серия в две победы кряду, так что он демонстрирует хорошую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 1,59. Успех «Бохума» оценивается в 5,71, ничья — в 4,25.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Бохум» не проиграет за 2,44, ведь в двух последних матчах выиграл, тогда как «Айнтрахт» не выигрывает в семи последних поединках.