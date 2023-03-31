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    Прервет ли «Айнтрахт» победную серию «Бохума»?

    «Айнтрахт» — «Бохум». Ставки (к. 2.07) и прогноз на Бундеслигу 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Бохум»
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    «Айнтрахт» занимает 6-е место
    31 марта во Франкфурте «Айнтрахт» примет «Бохум» в рамках матча 26-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 21:30 мск. «Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Марта 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 21:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Айнтрахт»

    В чемпионате Германии дела у команды в последнее время обстоят не лучшим образом. В настоящий момент «Айнтрахт» занимает только шестое место в турнирной таблице.

    На счету команды Оливера Гласнера 40 очков. Она уже на шесть пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов, но вся борьба еще впереди.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бохум

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    Также недавно «Орлы» также вылетели из Лиги чемпионов, потерпев разгром 0:3 в ответном матче 1/8 финала — обидчиком выступил «Наполи».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних семи поединках во всех турнирах клуб не знает побед при четырех поражениях, а значит испытывает явные проблемы с игрой.

    «Бохум»

    После серии поражений хозяева выиграли в позапрошлом туре. Победив «Кельн» (2:0), «Бохум» на достинутом не оставился, и в прошлом матче Бундеслиги победил «Лейпциг» (1:0).

    До этого коллектив проиграл четыре раза подряд и вдобавок потерпел неудачу в Кубке Германии, уступив дортмундской «Боруссии» (1:2).

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    • Март «Бохум» начал поражением в матче с «Шальке» (0:2). Та же участь постигла команду в матчах с «Баварией» (0:3), «Вердером» (0:3) и «Фрайбургом» (0:2).

    Таким образом, сейчас у клуба мини-серия в две победы кряду, так что он демонстрирует хорошую форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 1,59. Успех «Бохума» оценивается в 5,71, ничья — в 4,25.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,07.

    Еще один вариант ставки — «Бохум» не проиграет за 2,44, ведь в двух последних матчах выиграл, тогда как «Айнтрахт» не выигрывает в семи последних поединках.

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    «Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Айнтрахт» победную серию «Бохума»?
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