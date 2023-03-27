В понедельник, 27 марта, «Малага» на своем поле сыграет против «Леганеса» в 33-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Малага» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Малага»

Похоже, что полуфиналист Лиги чемпионов по итогам сезоне вылетит из Сегунды. На текущий момент он идет третьим с конца, отставая на десять баллов от безопасной строки.

«Анчоусы» в этот чемпионате смогли выиграть всего лишь пять матчей из 32 проведенных, 12 встреч они еще свели вничью и 15 раз проиграли, забили 26 голов при 37 пропущенных.

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У «медуз» только одна виктория за последние 11 матчей. К данной же игре они подходят после почетной выездной мировой против одного из лидеров «Лас-Пальмаса» 2:2 и домашней с «Леванте» 0:0.

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В родных стенах «Малага» проиграла только дважды за минувшие девять поединков, трижды она еще смогла выиграть и пять встреч свела вничью.

«Леганес»

«Леганес» имеет на счету 40 зачетных пунктов, с которыми он находится на 14 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись на семь очков от зоны вылета.

У клуба из пригорода Мадрида по десять викторий и ничьих, а также 11 фиаско. И вот уже пять туров подряд «огурцы» не могут выиграть и забить. Сперва в этом отрезке они дважды сыграли вничью.

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После чего коллектив потерпел три поражения подряд. В минувшем игровом дне он на своем поле минимально уступил «Овьедо» со счетом 0:1, а ранее был разгромлен на выезде 0:3 «Сарагосой».

У «Леганеса» слабая выездная статистика. Команда выиграла вне родных стен только два раза за 15 проведенных встреч, пять матчей свела миром и в восьми случаях была повержена.

В первом круге «Леганес» дома обыграл «Малагу» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 0:2 и 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 2.40.

На викторию «Малаги» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.90.

Этим коллективам просто незачем отсиживаться в обороне, так что наверняка они уделят больше внимание атаке и смогут забить хотя бы по мячу.