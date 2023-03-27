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    «Малага» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Испании, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В понедельник, 27 марта, «Малага» на своем поле сыграет против «Леганеса» в 33-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Малага» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Марта 2023 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 22:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Малага»

    Похоже, что полуфиналист Лиги чемпионов по итогам сезоне вылетит из Сегунды. На текущий момент он идет третьим с конца, отставая на десять баллов от безопасной строки.

    «Анчоусы» в этот чемпионате смогли выиграть всего лишь пять матчей из 32 проведенных, 12 встреч они еще свели вничью и 15 раз проиграли, забили 26 голов при 37 пропущенных.

    Коэффициенты матча Малага — Леганес

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    У «медуз» только одна виктория за последние 11 матчей. К данной же игре они подходят после почетной выездной мировой против одного из лидеров «Лас-Пальмаса» 2:2 и домашней с «Леванте» 0:0.

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    В родных стенах «Малага» проиграла только дважды за минувшие девять поединков, трижды она еще смогла выиграть и пять встреч свела вничью.

    «Леганес»

    «Леганес» имеет на счету 40 зачетных пунктов, с которыми он находится на 14 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись на семь очков от зоны вылета.

    У клуба из пригорода Мадрида по десять викторий и ничьих, а также 11 фиаско. И вот уже пять туров подряд «огурцы» не могут выиграть и забить. Сперва в этом отрезке они дважды сыграли вничью.

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    После чего коллектив потерпел три поражения подряд. В минувшем игровом дне он на своем поле минимально уступил «Овьедо» со счетом 0:1, а ранее был разгромлен на выезде 0:3 «Сарагосой».

    У «Леганеса» слабая выездная статистика. Команда выиграла вне родных стен только два раза за 15 проведенных встреч, пять матчей свела миром и в восьми случаях была повержена.

    В первом круге «Леганес» дома обыграл «Малагу» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 0:2 и 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Малаги» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.90.

    Этим коллективам просто незачем отсиживаться в обороне, так что наверняка они уделят больше внимание атаке и смогут забить хотя бы по мячу.

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    «Малага» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Прервут ли «огурцы» свою безголевую серию?
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