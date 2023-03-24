Узбекистан сыграет на своем поле с Боливией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 21:00 мск. Узбекистан — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Узбекистан

Узбеки все никак не могут выйти на Мундиаль. Каждый раз неплохой команде чего-то не хватает.

Узбекистан довольно прилично котируется в азиатском футбольном пространстве. И не только в азиатском, периодически обыгрывая крепкие сборные типа Камеруна (0:2).

Коэффициенты матча Узбекистан — Боливия 1X2Новым игрокам 2.403.203.15Фрибет$40

В своем последнем матче команда добыла ничью. В матче с Россией узбеки довольствовались сухим паритетом.

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До того Узбекистан переиграл Казахстан (2:0). Да и вообще, команда проигрывает нечасто, что говорит о стабильности результатов.

Узбекистан наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Боливийцев команда не боится, что и постарается доказать.

Боливия

Эта команда уже почти 30 лет не заставляла говорить о себе. Разве что в контексте того, что Боливия — сугубо домашняя сборная.

Свой последний поединок сборная провела неудачно. Боливийцы с минимальным счетом уступили Перу.

Главным бичом команды является слабенькая атака. Да и смена поколений в сборной все никак не завершится.

Подбор игроков у Боливии весьма посредственный. Да и вообще, команда не побеждала уже больше года.

Боливия не будет лишь отсиживаться в тылах. Южноамериканцы способны дать бой Узбекистану, и уж точно найдут свой шанс у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Узбекистана предлагают — 1.75.

На викторию Уругвая дают — 4.33, ничья оценена — в 3.40.

В матче примерно равных по классу соперников и те, и другие будут искать счастья у ворот друг друга .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.60.