ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы»
    Все новости спорта

    Голевой обмен обеспечен!

    Узбекистан — Боливия. Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Боливии
    Прогноз и ставки на Узбекистан — Боливия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсело Морено
    Узбекистан сыграет на своем поле с Боливией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 21:00 мск. Узбекистан — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2023 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 21:00 Боливия Боливия
  • Сукре
    •

    Узбекистан

    Узбеки все никак не могут выйти на Мундиаль. Каждый раз неплохой команде чего-то не хватает.

    Узбекистан довольно прилично котируется в азиатском футбольном пространстве. И не только в азиатском, периодически обыгрывая крепкие сборные типа Камеруна (0:2).

    Коэффициенты матча Узбекистан — Боливия

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.203.15Фрибет$40
    •

    В своем последнем матче команда добыла ничью. В матче с Россией узбеки довольствовались сухим паритетом.

    Все прогнозы на футбол

    До того Узбекистан переиграл Казахстан (2:0). Да и вообще, команда проигрывает нечасто, что говорит о стабильности результатов.

    Узбекистан наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Боливийцев команда не боится, что и постарается доказать.

    Боливия

    Эта команда уже почти 30 лет не заставляла говорить о себе. Разве что в контексте того, что Боливия — сугубо домашняя сборная.

    Свой последний поединок сборная провела неудачно. Боливийцы с минимальным счетом уступили Перу.

  • Трансферный дайджест. 14-20 марта
  • Выбор Гюндогана и де Йонга, Лукаку и Рабьо сменят команду, желание Салаха
  • 20/03/2023

    • Главным бичом команды является слабенькая атака. Да и смена поколений в сборной все никак не завершится.

    Подбор игроков у Боливии весьма посредственный. Да и вообще, команда не побеждала уже больше года.

    Боливия не будет лишь отсиживаться в тылах. Южноамериканцы способны дать бой Узбекистану, и уж точно найдут свой шанс у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Узбекистана предлагают — 1.75.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Уругвая дают — 4.33, ничья оценена — в 3.40.

    В матче примерно равных по классу соперников и те, и другие будут искать счастья у ворот друг друга.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баррер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гана — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Узбекистан — Боливия: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры