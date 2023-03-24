Узбекистан
Узбеки все никак не могут выйти на Мундиаль. Каждый раз неплохой команде чего-то не хватает.
Узбекистан довольно прилично котируется в азиатском футбольном пространстве. И не только в азиатском, периодически обыгрывая крепкие сборные типа Камеруна (0:2).
Коэффициенты матча Узбекистан — Боливия
В своем последнем матче команда добыла ничью. В матче с Россией узбеки довольствовались сухим паритетом.
До того Узбекистан переиграл Казахстан (2:0). Да и вообще, команда проигрывает нечасто, что говорит о стабильности результатов.
Узбекистан наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Боливийцев команда не боится, что и постарается доказать.
Боливия
Эта команда уже почти 30 лет не заставляла говорить о себе. Разве что в контексте того, что Боливия — сугубо домашняя сборная.
Свой последний поединок сборная провела неудачно. Боливийцы с минимальным счетом уступили Перу.
Главным бичом команды является слабенькая атака. Да и смена поколений в сборной все никак не завершится.
Подбор игроков у Боливии весьма посредственный. Да и вообще, команда не побеждала уже больше года.
Боливия не будет лишь отсиживаться в тылах. Южноамериканцы способны дать бой Узбекистану, и уж точно найдут свой шанс у ворот соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Узбекистана предлагают — 1.75.
На викторию Уругвая дают — 4.33, ничья оценена — в 3.40.
В матче примерно равных по классу соперников
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.60.