«Динамо» Минск
Эта команда новый сезон начинает с мечтой наконец-то добыть золотые медали. «Динамо» Минск закончило минувший чемпионат лишь на 4 месте.
Минчане имеют приличный по именам подбор игроков. Да и стартовать динамовцы явно намерены с виктории.
Коэффициенты матча Динамо Минск — Ислочь
В своем предыдущем поединке «Динамо» Минск смогло уверенно победить. В контрольной встрече минчане разнесли в щепки «Волну» из Пинска (7:0).
Поединки с «Ислочью» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков динамовцы выиграли лишь в одном.
Наверняка минчане будут активно атаковать. Более того, стоит ожидать от хозяев высокой стартовой активности.
«Ислочь»
Эта команда предыдущий чемпионат завершила на 5 месте. Вот и в новый сезон «Ислочь» вступает с надеждой побороться за высокие места.
В контрольных матчах команда выглядела выгодно. В двух последних «Ислочь» одержала яркие победы.
Последний свой поединок «Ислочь» выиграла. Команда не оставила шансов гомельскому «Локомотиву» (3:1).
Три недели назад команда сыграла вничью с динамовцами в контрольной встрече (3:3). Причем в том матче «Ислочь» заметно прибавила после перерыва.
«Ислочь» явно горит желанием разжиться первыми баллами в сезоне. Тем более, матчи с минчанами для команды традиционно складываются относительно успешно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.50.
На викторию «Ислочи» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.20.
Минчане в новом сезоне полны амбиций побороться за чемпионство, а значит, будут активно атаковать с первых минут матча.
Наш прогноз — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.