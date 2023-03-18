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    Минское «Динамо» выдаст активное начало

    «Динамо» Минск — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 марта 2023 года

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    Минское «Динамо»
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Марта 2023 года

    «Динамо» Минск

    Эта команда новый сезон начинает с мечтой наконец-то добыть золотые медали. «Динамо» Минск закончило минувший чемпионат лишь на 4 месте.

    Минчане имеют приличный по именам подбор игроков. Да и стартовать динамовцы явно намерены с виктории.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Ислочь

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    В своем предыдущем поединке «Динамо» Минск смогло уверенно победить. В контрольной встрече минчане разнесли в щепки «Волну» из Пинска (7:0).

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    Поединки с «Ислочью» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков динамовцы выиграли лишь в одном.

    Наверняка минчане будут активно атаковать. Более того, стоит ожидать от хозяев высокой стартовой активности.

    «Ислочь»

    Эта команда предыдущий чемпионат завершила на 5 месте. Вот и в новый сезон «Ислочь» вступает с надеждой побороться за высокие места.

    В контрольных матчах команда выглядела выгодно. В двух последних «Ислочь» одержала яркие победы.

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    • Последний свой поединок «Ислочь» выиграла. Команда не оставила шансов гомельскому «Локомотиву» (3:1).

    Три недели назад команда сыграла вничью с динамовцами в контрольной встрече (3:3). Причем в том матче «Ислочь» заметно прибавила после перерыва.

    «Ислочь» явно горит желанием разжиться первыми баллами в сезоне. Тем более, матчи с минчанами для команды традиционно складываются относительно успешно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.50.

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    На викторию «Ислочи» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.20.

    Минчане в новом сезоне полны амбиций побороться за чемпионство, а значит, будут активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

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    «Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» выдаст активное начало
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