«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Эта команда новый сезон начинает с мечтой наконец-то добыть золотые медали. «Динамо» Минск закончило минувший чемпионат лишь на 4 месте.

Минчане имеют приличный по именам подбор игроков. Да и стартовать динамовцы явно намерены с виктории.

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В своем предыдущем поединке «Динамо» Минск смогло уверенно победить. В контрольной встрече минчане разнесли в щепки «Волну» из Пинска (7:0).

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Поединки с «Ислочью» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков динамовцы выиграли лишь в одном.

Наверняка минчане будут активно атаковать. Более того, стоит ожидать от хозяев высокой стартовой активности.

«Ислочь»

Эта команда предыдущий чемпионат завершила на 5 месте. Вот и в новый сезон «Ислочь» вступает с надеждой побороться за высокие места.

В контрольных матчах команда выглядела выгодно. В двух последних «Ислочь» одержала яркие победы.

Последний свой поединок «Ислочь» выиграла. Команда не оставила шансов гомельскому «Локомотиву» (3:1).

Три недели назад команда сыграла вничью с динамовцами в контрольной встрече (3:3). Причем в том матче «Ислочь» заметно прибавила после перерыва.

«Ислочь» явно горит желанием разжиться первыми баллами в сезоне. Тем более, матчи с минчанами для команды традиционно складываются относительно успешно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.50.

На викторию «Ислочи» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.20.

Минчане в новом сезоне полны амбиций побороться за чемпионство, а значит, будут активно атаковать с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.