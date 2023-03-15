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    «Кларетовые» начинают и выигрывают!

    «Халл Сити» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Бернли»
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    Джей Родригес
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Халл Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Марта 2023 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:45 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Халл Сити»

    «Халл Сити», похоже, уже избежал борьбы за выживание. Команда оторвалась от опасной зоны на почтительное расстояние.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 36 матчах игроки клуба забили всего лишь 41 мяч в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Бёрнли

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  • 4.903.401.80Фрибет$40
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    В минувшем туре «Халл Сити» сумел разжиться одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Ковентри» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Бернли» для команды традиционно складываются проблематично. Из 5 последних очных поединков «Халл Сити» проиграл и выиграл по разу.

    Нет сомнений, что хозяева постараются дать бой лидеру Чемпионшип. Правда, последняя победа над «кларетовыми» случилась еще 7 лет назад.

    «Бернли»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает великолепно. «Бернли» уверенно мчится в АПЛ, уже на 13 очков оторвавшись от ближайшего преследователя.

    Естественно, в этой встрече гости будут активно атаковать. Тем паче, результативные показатели у команды достойные: 71 точный выстрел.

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    • В минувшем туре команда снова победила. «Кларетовые» дома разгромили «Уиган», отправив в ворота аутсайдера 3 сухих мяча.

    Сейчас «кларетовые» на приличном ходу. «Бернли» не пропускает уже на протяжении 4 матчей подряд.

    «Бернли» не должен испытать сложностей в этой встрече. Так что ждем от лидера Чемпионшип очередной победы?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бернли» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Халл Сити» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.75.

    «Бернли» выглядит мощнее всех в лиге, и наверняка начнет поединок с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Бернли» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Халл Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кларетовые» начинают и выигрывают!
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