«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Халл Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл Сити», похоже, уже избежал борьбы за выживание. Команда оторвалась от опасной зоны на почтительное расстояние.

Главным бичом команды является слабая атака. В 36 матчах игроки клуба забили всего лишь 41 мяч в ворота соперников.

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В минувшем туре «Халл Сити» сумел разжиться одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Ковентри» (1:1).

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Матчи с «Бернли» для команды традиционно складываются проблематично. Из 5 последних очных поединков «Халл Сити» проиграл и выиграл по разу.

Нет сомнений, что хозяева постараются дать бой лидеру Чемпионшип. Правда, последняя победа над «кларетовыми» случилась еще 7 лет назад.

«Бернли»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает великолепно. «Бернли» уверенно мчится в АПЛ, уже на 13 очков оторвавшись от ближайшего преследователя.

Естественно, в этой встрече гости будут активно атаковать. Тем паче, результативные показатели у команды достойные: 71 точный выстрел.

В минувшем туре команда снова победила. «Кларетовые» дома разгромили «Уиган», отправив в ворота аутсайдера 3 сухих мяча.

Сейчас «кларетовые» на приличном ходу. «Бернли» не пропускает уже на протяжении 4 матчей подряд.

«Бернли» не должен испытать сложностей в этой встрече. Так что ждем от лидера Чемпионшип очередной победы?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бернли» предлагают — 1.75.

На викторию «Халл Сити» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.75.

«Бернли» выглядит мощнее всех в лиге , и наверняка начнет поединок с активных атакующих акций.

Наш прогноз — Победа «Бернли» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.