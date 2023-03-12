«Мальорка» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает десятое место в таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.

Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.

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При этом «Мальорка» проиграла три из четырех последних матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Вильярреалом», в которой команда Хавьера Агирре одержала яркую победу со счетом 4:2.

Еще одним важным событием для «Мальорки» стала домашняя победа над мадридским «Реалом» (1:0) в начале прошлого месяца.

«Мальорка» выиграла пять из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании.

Также стоит отметить, что «Мальорка» пропустила лишь девять мячей в 12-ти домашних матчах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 24-х турах 44 очка. Отставание от «Атлетико» составляет одно очко, а от «Реала» — девять.

Ранее на этой неделе «Реал Сосьедад» проиграл на выезде «Роме» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

И после этого безвыигрышная серия басков достигла четырех матчей.

Перед поездкой в Рим команда Иманоля Альгуасиля сыграла вничью с «Сельтой» и «Кадисом» и уступила «Валенсии».

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Интересно при этом, что «Реал Сосьедад» проиграл лишь один из шести предыдущих матчей Ла Лиги на выезде. Еще в четырех случаях клуб из Сан-Себастьяна выиграл.

«Реал Сосьедад» пропустил лишь 11 мячей в 12-ти гостевых матчах чемпионата Испании.

Прогноз и ставка

На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 3.46, ничью букмекеры предлагают за 2.96, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.38.

«Сосьедад» наверняка будет играть с оглядкой на предстоящий матч с «Ромой». Дома баски наверняка постараются взять реванш у команды Жозе Моуринью.

В общем, у «Мальорки» есть шанс как минимум не проиграть в этом матче. И заодно прервать неприятную серию — «островитяне» проиграли все пять предыдущих матчей против «Сосьедада».

Ставка — победа «Мальорки» или ничья за 2.38.

Также можно рассмотреть смелую ставку на точный счет 0:0 за 5.60.