«Мальорка»
«Мальорка» занимает десятое место в таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.
Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.
Коэффициенты матча Мальорка — Реал Сосьедад
При этом «Мальорка» проиграла три из четырех последних матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Вильярреалом», в которой команда Хавьера Агирре одержала яркую победу со счетом 4:2.
Еще одним важным событием для «Мальорки» стала домашняя победа над мадридским «Реалом» (1:0) в начале прошлого месяца.
«Мальорка» выиграла пять из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании.
Также стоит отметить, что «Мальорка» пропустила лишь девять мячей в 12-ти домашних матчах.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 24-х турах 44 очка. Отставание от «Атлетико» составляет одно очко, а от «Реала» — девять.
Ранее на этой неделе «Реал Сосьедад» проиграл на выезде «Роме» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
И после этого безвыигрышная серия басков достигла четырех матчей.
Перед поездкой в Рим команда Иманоля Альгуасиля сыграла вничью с «Сельтой» и «Кадисом» и уступила «Валенсии».
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Интересно при этом, что «Реал Сосьедад» проиграл лишь один из шести предыдущих матчей Ла Лиги на выезде. Еще в четырех случаях клуб из Сан-Себастьяна выиграл.
«Реал Сосьедад» пропустил лишь 11 мячей в 12-ти гостевых матчах чемпионата Испании.
Прогноз и ставка
На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 3.46, ничью букмекеры предлагают за 2.96, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.38.
«Сосьедад» наверняка будет играть с оглядкой на предстоящий матч с «Ромой». Дома баски наверняка постараются взять реванш у команды Жозе Моуринью.
В общем, у «Мальорки» есть шанс как минимум не проиграть в этом матче. И заодно прервать неприятную серию — «островитяне» проиграли все пять предыдущих матчей против «Сосьедада».
Ставка — победа «Мальорки» или ничья за 2.38.
Также можно рассмотреть смелую ставку на точный счет 0:0 за 5.60.