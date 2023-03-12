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    «Мальорка» прервет неприятную серию в матчах с «Реал Сосьедадом»

    «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.38) и ставки на чемпионат Испании 12 марта 2023 года

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    «Мальорка» пропустила лишь девять мячей в 12-ти домашних матчах Ла Лиги
    «Мальорка» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 16:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает десятое место в таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 31 очко.

    Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.

    Коэффициенты матча Мальорка — Реал Сосьедад

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    При этом «Мальорка» проиграла три из четырех последних матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Вильярреалом», в которой команда Хавьера Агирре одержала яркую победу со счетом 4:2.

    Еще одним важным событием для «Мальорки» стала домашняя победа над мадридским «Реалом» (1:0) в начале прошлого месяца.

    «Мальорка» выиграла пять из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании.

    Также стоит отметить, что «Мальорка» пропустила лишь девять мячей в 12-ти домашних матчах.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 24-х турах 44 очка. Отставание от «Атлетико» составляет одно очко, а от «Реала» — девять.

    Ранее на этой неделе «Реал Сосьедад» проиграл на выезде «Роме» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

    И после этого безвыигрышная серия басков достигла четырех матчей.

    Перед поездкой в Рим команда Иманоля Альгуасиля сыграла вничью с «Сельтой» и «Кадисом» и уступила «Валенсии».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Интересно при этом, что «Реал Сосьедад» проиграл лишь один из шести предыдущих матчей Ла Лиги на выезде. Еще в четырех случаях клуб из Сан-Себастьяна выиграл.

    «Реал Сосьедад» пропустил лишь 11 мячей в 12-ти гостевых матчах чемпионата Испании.

    Прогноз и ставка

    На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 3.46, ничью букмекеры предлагают за 2.96, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.38.

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    «Сосьедад» наверняка будет играть с оглядкой на предстоящий матч с «Ромой». Дома баски наверняка постараются взять реванш у команды Жозе Моуринью.

    В общем, у «Мальорки» есть шанс как минимум не проиграть в этом матче. И заодно прервать неприятную серию — «островитяне» проиграли все пять предыдущих матчей против «Сосьедада».

    Ставка — победа «Мальорки» или ничья за 2.38.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на точный счет 0:0 за 5.60.

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    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Мальорка» прервет неприятную серию в матчах с «Реал Сосьедадом»
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