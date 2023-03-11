«Шальке» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» в нынешнем сезоне борется за выживание. На текущий момент команда идет на 17 месте в таблице.

Правда, в последних матчах гельзенкирхенцы явно прибавили. Об этом свидетельствуют две победу кряду.

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Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шальке» на выезде переиграл «Бохум» со счетом 0:2.

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До того команда еще и переиграла «Штутгарт» (2:1). Да и вообще, гельзенкирхенцы не проигрывают уже полтора месяца.

«Шальке» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Да и Рурские дерби всегда проходят непредсказуемо.

«Боруссия» Д

Дортмундцы на пару с «Баварией» лидируют в Бундеслиге. Команда имеет столько же очков, сколько и действующий чемпион — 49.

При этом «Боруссия» Д крайне немиролюбива. В 23 поединках дортмундцы лишь однажды сыграли вничью.

В минувшем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. Дома был обыгран крепкий «РБ Лейпциг» (2:1).

После того дортмундцы вылетели из Лиги чемпионов. На выезде команда уступила «Челси» (2:0).

И уж наверняка «Боруссия» Д будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Команда вполне способна реально побороться за Серебряную салатницу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.74.

На викторию «Шальке» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.28.

Дортмундцы выглядят куда сильнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.30.