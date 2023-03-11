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    Дортмундцы начнут матч активно

    «Шальке» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Бундеслига, 11 марта 2023 года

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    Нико Шлоттербек
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Марта 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Шальке»

    «Шальке» в нынешнем сезоне борется за выживание. На текущий момент команда идет на 17 месте в таблице.

    Правда, в последних матчах гельзенкирхенцы явно прибавили. Об этом свидетельствуют две победу кряду.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Боруссия Д

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  • 4.504.101.70Фрибет$40
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шальке» на выезде переиграл «Бохум» со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До того команда еще и переиграла «Штутгарт» (2:1). Да и вообще, гельзенкирхенцы не проигрывают уже полтора месяца.

    «Шальке» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Да и Рурские дерби всегда проходят непредсказуемо.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы на пару с «Баварией» лидируют в Бундеслиге. Команда имеет столько же очков, сколько и действующий чемпион — 49.

    При этом «Боруссия» Д крайне немиролюбива. В 23 поединках дортмундцы лишь однажды сыграли вничью.

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  • 08/03/2023

    • В минувшем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. Дома был обыгран крепкий «РБ Лейпциг» (2:1).

    После того дортмундцы вылетели из Лиги чемпионов. На выезде команда уступила «Челси» (2:0).

    И уж наверняка «Боруссия» Д будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Команда вполне способна реально побороться за Серебряную салатницу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.74.

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    На викторию «Шальке» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.28.

    Дортмундцы выглядят куда сильнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.30.

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    «Шальке» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Дортмундцы начнут матч активно
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