«Шальке»
«Шальке» в нынешнем сезоне борется за выживание. На текущий момент команда идет на 17 месте в таблице.
Правда, в последних матчах гельзенкирхенцы явно прибавили. Об этом свидетельствуют две победу кряду.
Коэффициенты матча Шальке 04 — Боруссия Д
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шальке» на выезде переиграл «Бохум» со счетом 0:2.
До того команда еще и переиграла «Штутгарт» (2:1). Да и вообще, гельзенкирхенцы не проигрывают уже полтора месяца.
«Шальке» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Да и Рурские дерби всегда проходят непредсказуемо.
«Боруссия» Д
Дортмундцы на пару с «Баварией» лидируют в Бундеслиге. Команда имеет столько же очков, сколько и действующий чемпион — 49.
При этом «Боруссия» Д крайне немиролюбива. В 23 поединках дортмундцы лишь однажды сыграли вничью.
В минувшем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. Дома был обыгран крепкий «РБ Лейпциг» (2:1).
После того дортмундцы вылетели из Лиги чемпионов. На выезде команда уступила «Челси» (2:0).
И уж наверняка «Боруссия» Д будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Команда вполне способна реально побороться за Серебряную салатницу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.74.
На викторию «Шальке» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.28.
Дортмундцы выглядят куда сильнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.30.