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    «Вильярреал» сделает серьёзный шаг в сторону 1/4?

    «Андерлехт» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига конференций, 9 марта 2023 года

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    Фрагмент матча испанской Ла Лиги«Альмерия» — «Вильярреал»
    В четверг, 9 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Андерлехт» дома примет «Вильярреал». Место «Констант Ванденсток» в Брюсселе. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. «Андерлехт» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Андерлехт
  • Брюссель
    •  Андерлехт 20:45 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Андерлехт»

    «Андерлехт» прошлое противостояние буквально перевернул с ног на голову и смог вырвать путёвку в 1/8 финала Лиги конференций. Все решилось в серии послематчевых. Бельгийцы переиграли чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (3:0 — по пенальти).

    Основное время матча завершилось победой «Андерлехта» (2:1). В то время, как игра в Болгарии прошла с минимальным перевесом «Лудогорца» (1:0).

    Коэффициенты матча Андерлехт — Вильярреал

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    «Андерлехт» в групповой стадии Лиги конференций занял второе место, пропустив вперёд по таблице лишь «Вест Хэм». Бельгийцы смогли набрать 8 очков, а это на два больше, чем у датского «Силькеборга».

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    В состав «Андерлехта» после травмы вернулся Марко Кана. А вот Ханнес Делькруа всё еще в лазарете, у футболиста по-прежнему проблемы с коленом.

    В 28 туре чемпионата Бельгии команда потерпела поражение от «Гента» (0:1). Этот проигрыш еще сильнее откинул назад в турнирной таблице. У «Андерлехта» сейчас 36 очков и 10 место.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» вышел в 1/8 финала Лиги конференций с первого места основной сетки евротурнира. «Жёлтая субмарина» одержала победу в своём квартете, набрав 13 очков.

    На своём пути испанский клуб смёл «Лех» (4:3),«Хапоэль» (Беэр-Шева) и дважды «Аустрию» (5:0 — дома и 1:0 — в гостях). А еще были ничья с командой из Израиля (2:2) и поражение от «Леха» (0:3).

    В матче 1/8 финала Лиги конференций в составе «Вильярреала» не выйдет Франсис Коклен. Полузащитник получил травму колена в матче испанской Ла Лиги против «Барселоны». Случилось это 12 февраля.

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    • С момента повреждения Коклен пропустил три матча в Примере, за игрой против «Андерлехта» в еврокубках он будет также наблюдать с трибун.

    В чемпионате Испании «Вильярреал» входит в топ-6. В 24 туре Ла Лиги коллектив нанес гостевое поражение «Альмерии» (2:0) и набрал 37 очков. От первой пятёрки отставание составляет четыре балла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Андерлехта» можно поставить за 3.50, ничью оценивают в 3.48. А на победу «Вильярреала» — в 2.08.

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    Прогноз: «Вильярреал» — клуб из топ-чемпионата. Испанцы наверняка добьются успеха в поединке с бельгийцами. Да, крупной победы можно не ожидать, но в том что успеха добьется именно испанский клуб, в этом нет сомнений.

    Ставка: Победа «Вильярреала» с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативная игра. Еврокубковые матчи с участием «Вильярреала» чаще всего завершаются в три и более мяча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Андерлехт» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» сделает серьёзный шаг в сторону 1/4?
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