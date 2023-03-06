«Балтика» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 21-го тура Первой лиги России. Матч пройдет в понедельник, 6 марта, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Команда из Калининграда в текущем сезоне выступает крайне удачно и является главным претендентом на повышение в классе. В настоящий момент «балтийцы» занимает первое место в турнирной таблице.

Подопечные Сергея Игнашевича имеют в своем активе 41 очко. Главными соперниками калининградцев в борьбе за выход в Премьер-лигу будут «Алания» из Владикавказа и казанский «Рубин», которые отстают на три и четыре пункта соответственно.

Коэффициенты матча Балтика — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 2.053.603.55Фрибет$40

Во время сборов «Балтика» провела семь спаррингов. Сначала были четыре победы, затем две ничьи, а завершились товарищеские матчи поражением.

Прогнозы на ФНЛ

На данный момент «Балтика» имеет четырехматчевую победную серию в Первой лиге, с которой и ушла на зимний перерыв. Правда, до этого были четыре подряд ничьи.

«СКА-Хабаровск»

Подопечные Романа Шаронова также ведут борьбу за выход в Премьер-лигу. После 20 туров «красно-синие» занимают пятое место в турнирной таблице.

На счету «армейцев» 33 пункта. Они лишь на одно очко отстают от четвертого «Енисея», который находится в зоне переходных матчей. Следом за командой из Хабаровска также идут «Арсенал» и «КАМАЗ», которые также намерены побороться за повышение в классе.

«СКА-Хабаровск» уже вылетел из Кубка России, неожиданно уступив «Динамо» из Владивостока, поэтому может полностью сконцентрироваться на борьбе в Первой лиге.

На учебно-тренировочных сборах хабаровская команда провела восемь матчей. Сначала дважды проиграла, затем пять подряд игр выиграла, а в последней снова уступила сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом данного противостояния «Балтику», на победу которой предлагают поставить за 2.03.

На викторию «СКА-Хабаровска» выставлен коэффициент — 3.40, ничья оценена — в 3.50.

Первая игра после зимнего перерыва и все может быть, поэтому поставим на ничью.

Также сделаем ставку на то, что футбол будет не результативным и команды не забьют три мяча на двоих.