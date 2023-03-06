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    Сыграют ли «Балтика» и «СКА-Хабаровск» вничью?

    «Балтика» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, Первая лига, 6 марта 2023 года

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    «Балтика»
    «Балтика» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 21-го тура Первой лиги России. Матч пройдет в понедельник, 6 марта, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Марта 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Балтика»

    Команда из Калининграда в текущем сезоне выступает крайне удачно и является главным претендентом на повышение в классе. В настоящий момент «балтийцы» занимает первое место в турнирной таблице.

    Подопечные Сергея Игнашевича имеют в своем активе 41 очко. Главными соперниками калининградцев в борьбе за выход в Премьер-лигу будут «Алания» из Владикавказа и казанский «Рубин», которые отстают на три и четыре пункта соответственно.

    Коэффициенты матча Балтика — СКА-Хабаровск

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    Во время сборов «Балтика» провела семь спаррингов. Сначала были четыре победы, затем две ничьи, а завершились товарищеские матчи поражением.

    Прогнозы на ФНЛ

    На данный момент «Балтика» имеет четырехматчевую победную серию в Первой лиге, с которой и ушла на зимний перерыв. Правда, до этого были четыре подряд ничьи.

    «СКА-Хабаровск»

    Подопечные Романа Шаронова также ведут борьбу за выход в Премьер-лигу. После 20 туров «красно-синие» занимают пятое место в турнирной таблице.

    На счету «армейцев» 33 пункта. Они лишь на одно очко отстают от четвертого «Енисея», который находится в зоне переходных матчей. Следом за командой из Хабаровска также идут «Арсенал» и «КАМАЗ», которые также намерены побороться за повышение в классе.

    «СКА-Хабаровск» уже вылетел из Кубка России, неожиданно уступив «Динамо» из Владивостока, поэтому может полностью сконцентрироваться на борьбе в Первой лиге.

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    • На учебно-тренировочных сборах хабаровская команда провела восемь матчей. Сначала дважды проиграла, затем пять подряд игр выиграла, а в последней снова уступила сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом данного противостояния «Балтику», на победу которой предлагают поставить за 2.03.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» выставлен коэффициент — 3.40, ничья оценена — в 3.50.

    Первая игра после зимнего перерыва и все может быть, поэтому поставим на ничью.

    Также сделаем ставку на то, что футбол будет не результативным и команды не забьют три мяча на двоих.

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    «Балтика» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. Сыграют ли «Балтика» и «СКА-Хабаровск» вничью?
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