«Акрон» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 14:30 мск. «Акрон» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» в нынешнем сезоне выступает крайне неуверенно. На данный момент команда находится на скромном 13 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах игроки «Акрона» настреляли всего 19 мячей.

Коэффициенты матча Акрон — Краснодар-2 1X2Новым игрокам 1.753.604.80Фрибет$40

В своем последнем поединке команда добыла победу. В матче Кубка России тольяттинцы переиграли московское «Торпедо» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Разумеется, кубковый успех может стать прекрасной мотивацией для подъема повыше в таблице первой лиги. Тем паче, амбиции у тольяттинцев серьезные.

В этой встрече хозяева намерены победить. Нужно отрываться от группы аутсайдеров, да и соперник не самый сильный.

«Краснодар-2»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание. «Краснодар-2» находится на последнем месте в турнирной таблице.

При этом «бычки» выиграли всего 3 раза. Да и 13 поражений в 20 поединках — явный показатель проблем.

В предыдущем своем поединке краснодарцы победили. В контрольном поединке команда разгромили омский «Иртыш» (3:0).

В контрольных поединках кубанцы выглядели вполне неплохо. Например, были обыграны крепкий «Нефтехимик» и даже полпред РПЛ «Торпедо».

«Краснодар-2» вполне способен побороться за очки в этом матче. Молодая кубанская поросль может выдать отдельный сильный поединок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.71.

На викторию «Краснодара-2» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.

Тольяттинцы сильнее молодых кубанцев , что и продемонстрируют с первых минут поединка.

Наш прогноз — Победа «Акрона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.