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    «Акрон» быстро загонит «бычков»

    «Акрон» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Первая лига, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Краснодар-2»
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    «Акрон»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 14:30 мск. «Акрон» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Марта 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 14:30 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «Акрон»

    «Акрон» в нынешнем сезоне выступает крайне неуверенно. На данный момент команда находится на скромном 13 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах игроки «Акрона» настреляли всего 19 мячей.

    Коэффициенты матча Акрон — Краснодар-2

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    В своем последнем поединке команда добыла победу. В матче Кубка России тольяттинцы переиграли московское «Торпедо» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Разумеется, кубковый успех может стать прекрасной мотивацией для подъема повыше в таблице первой лиги. Тем паче, амбиции у тольяттинцев серьезные.

    В этой встрече хозяева намерены победить. Нужно отрываться от группы аутсайдеров, да и соперник не самый сильный.

    «Краснодар-2»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание. «Краснодар-2» находится на последнем месте в турнирной таблице.

    При этом «бычки» выиграли всего 3 раза. Да и 13 поражений в 20 поединках — явный показатель проблем.

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    • В предыдущем своем поединке краснодарцы победили. В контрольном поединке команда разгромили омский «Иртыш» (3:0).

    В контрольных поединках кубанцы выглядели вполне неплохо. Например, были обыграны крепкий «Нефтехимик» и даже полпред РПЛ «Торпедо».

    «Краснодар-2» вполне способен побороться за очки в этом матче. Молодая кубанская поросль может выдать отдельный сильный поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Краснодара-2» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.

    Тольяттинцы сильнее молодых кубанцев, что и продемонстрируют с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Акрона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Акрон» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Акрон» быстро загонит «бычков»
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