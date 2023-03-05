«Акрон»
«Акрон» в нынешнем сезоне выступает крайне неуверенно. На данный момент команда находится на скромном 13 месте в турнирной таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах игроки «Акрона» настреляли всего 19 мячей.
Коэффициенты матча Акрон — Краснодар-2
В своем последнем поединке команда добыла победу. В матче Кубка России тольяттинцы переиграли московское «Торпедо» (2:0).
Разумеется, кубковый успех может стать прекрасной мотивацией для подъема повыше в таблице первой лиги. Тем паче, амбиции у тольяттинцев серьезные.
В этой встрече хозяева намерены победить. Нужно отрываться от группы аутсайдеров, да и соперник не самый сильный.
«Краснодар-2»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание. «Краснодар-2» находится на последнем месте в турнирной таблице.
При этом «бычки» выиграли всего 3 раза. Да и 13 поражений в 20 поединках — явный показатель проблем.
В предыдущем своем поединке краснодарцы победили. В контрольном поединке команда разгромили омский «Иртыш» (3:0).
В контрольных поединках кубанцы выглядели вполне неплохо. Например, были обыграны крепкий «Нефтехимик» и даже полпред РПЛ «Торпедо».
«Краснодар-2» вполне способен побороться за очки в этом матче. Молодая кубанская поросль может выдать отдельный сильный поединок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.71.
На викторию «Краснодара-2» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Акрона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.