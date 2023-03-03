«Боруссия» Д
«Боруссия» Д в нынешнем сезоне реально борется за Серебряную салатницу. На текущий момент команда идет вровень с «Баварией».
Дортмундцы отличаются бескомпромиссностью. В 22 матчах команда лишь однажды сыграла вничью.
Коэффициенты матча Боруссия Д — РБ Лейпциг
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Боруссия» Д на выезде минимально одолела «Хоффенхайм».
В нынешнем календарном году «Боруссия» Д исключительно побеждает. 9 побед в 9 официальных матчах говорят об отличных кондициях дортмундцев.
«Боруссия» Д наверняка постарается добыть три очка. Да и реванш «быкам» за поражение в первом круге (3:0) дать хочется.
«РБ Лейпциг»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. «РБ Лейпциг» находится на 4 строчке в турнирной таблице.
При этом «РБ Лейпциг» отстает от дуэта лидеров на 4 очка. Так что «быки» реально могут подтянуться к лидерам.
В своем предыдущем поединке «РБ Лейпциг» добыл 3 пункта. Дома «быки» переиграли «Айнтрахт» со счетом 2:1.
Поединки с дортмундцами для команды складываются традиционно успешно. Три последних встречи завершились победами «быков».
Сейчас команда находится на заметном подъеме. Например, в двух своих последних поединках в рамках Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 2.20.
На викторию «РБ Лейпцига» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.