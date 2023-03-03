«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в нынешнем сезоне реально борется за Серебряную салатницу. На текущий момент команда идет вровень с «Баварией».

Дортмундцы отличаются бескомпромиссностью. В 22 матчах команда лишь однажды сыграла вничью.

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Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Боруссия» Д на выезде минимально одолела «Хоффенхайм».

Все прогнозы на Бундеслигу

В нынешнем календарном году «Боруссия» Д исключительно побеждает. 9 побед в 9 официальных матчах говорят об отличных кондициях дортмундцев.

«Боруссия» Д наверняка постарается добыть три очка. Да и реванш «быкам» за поражение в первом круге (3:0) дать хочется.

«РБ Лейпциг»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. «РБ Лейпциг» находится на 4 строчке в турнирной таблице.

При этом «РБ Лейпциг» отстает от дуэта лидеров на 4 очка. Так что «быки» реально могут подтянуться к лидерам.

В своем предыдущем поединке «РБ Лейпциг» добыл 3 пункта. Дома «быки» переиграли «Айнтрахт» со счетом 2:1.

Поединки с дортмундцами для команды складываются традиционно успешно. Три последних встречи завершились победами «быков».

Сейчас команда находится на заметном подъеме. Например, в двух своих последних поединках в рамках Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 2.20.

На викторию «РБ Лейпцига» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.60.

Дортмундцы твердо намерены побороться за чемпионский титул , а значит, будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.