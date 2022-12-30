ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой? Коди ГакпоКак Гакпо впишется в «Ливерпуль»: замена Фирмино, партнер Нуньеса или подыгровка Салаху? ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и КанадеКаким будет ЧМ-2026: 48 команд, больше групп, больше стадионов и матчей
  • 00:56
    • «МЮ» разгромил «Ноттингем Форест», у Рашфорда гол и ассист
    Все новости спорта

    «Спортинг» быстро сметет аутсайдера

    «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз, ставка (к. 3.02) на футбол, Примейра Лига, 30 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Коатес
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Пасуш де Феррейрой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 00:15 мск. «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 30 Декабря 2022 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 00:15 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
  • Пасуш де Феррейра
    •

    «Спортинг»

    Лиссабонцы в нынешнем сезоне не блещут результатами. «Спортинг» находится лишь на 4 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 13 сыгранных матчах лиссабонцы забили всего 26 мячей.

    Коэффициенты матча Спортинг — Пасуш де Феррейра

    1X2Новым игрокам
  • 1.147.8022.00Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем матче «Спортинг» победил. В Кубке Португалии «зелено-белые» буквально деклассировали «Брагу» (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Победная серия «Спортинга» составляет 6 матчей к ряду. Наверняка лиссабонцы постараются ее увеличить.

    В этом матче хозяева явно будут максимально настроены на победу. Лиссабонцы по всем показателям выглядят на голову сильнее оппонента.

    «Пасуш де Феррейра»

    «Пасуш де Феррейра» в нынешнем сезоне бьется за выживание в Примейра Лиге. Вот и сейчас команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.

    Более того, «Пасуш де Феррейра» остается единственным клубом лиги, не познавшим радости побед. При этом из 13 матчей команда проиграла 11 раз.

  • Трансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • Роналду едет на Ближний Восток, «Бенфике» мало 100 млн за Энцо Фернандеса, Суарес принял предложение бразильцев, а «Барса» не может выгнать Депая
  • 26/12/2022

    • Последний свой поединок команда вновь провалила. В кубковой встрече «Пасуш де Феррейра» уступила «Браге» (2:0).

    Проблемно выглядит и атака команды. Игроки «Пасуш де Феррейры» забили всего лишь 7 мячей в чемпионате Португалии.

    В этой встрече «Пасуш де Феррейра» явно будет действовать вторым номером. Добыть очки в матче с одним из грандов португальского футбола будет делом крайне непростым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.14.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Пасуш де Феррейры» дают — 20.00, ничья оценена — в 8.00.

    Лиссабонцы по всем параметрам смотрятся куда мощнее соперника, и наверняка быстро разберутся с обороной аутсайдера.

    Наш прогноз — Фора «Спортинга» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аяччо — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Труа — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Монца — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Клермон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» быстро сметет аутсайдера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры