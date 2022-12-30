«Спортинг» сыграет на своем поле с «Пасуш де Феррейрой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 00:15 мск. «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Лиссабонцы в нынешнем сезоне не блещут результатами. «Спортинг» находится лишь на 4 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 13 сыгранных матчах лиссабонцы забили всего 26 мячей.

Коэффициенты матча Спортинг — Пасуш де Феррейра 1X2Новым игрокам 1.147.8022.00Фрибет$40

В своем предыдущем матче «Спортинг» победил. В Кубке Португалии «зелено-белые» буквально деклассировали «Брагу» (5:0).

Все прогнозы на футбол

Победная серия «Спортинга» составляет 6 матчей к ряду. Наверняка лиссабонцы постараются ее увеличить.

В этом матче хозяева явно будут максимально настроены на победу. Лиссабонцы по всем показателям выглядят на голову сильнее оппонента.

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» в нынешнем сезоне бьется за выживание в Примейра Лиге. Вот и сейчас команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Более того, «Пасуш де Феррейра» остается единственным клубом лиги, не познавшим радости побед. При этом из 13 матчей команда проиграла 11 раз.

Последний свой поединок команда вновь провалила. В кубковой встрече «Пасуш де Феррейра» уступила «Браге» (2:0).

Проблемно выглядит и атака команды. Игроки «Пасуш де Феррейры» забили всего лишь 7 мячей в чемпионате Португалии.

В этой встрече «Пасуш де Феррейра» явно будет действовать вторым номером. Добыть очки в матче с одним из грандов португальского футбола будет делом крайне непростым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.14.

На викторию «Пасуш де Феррейры» дают — 20.00, ничья оценена — в 8.00.

Лиссабонцы по всем параметрам смотрятся куда мощнее соперника, и наверняка быстро разберутся с обороной аутсайдера .

Наш прогноз — Фора «Спортинга» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.22.