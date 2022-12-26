В 19-м туре итальянской Серии В «Фрозиноне» примет на «Бенито Стирпе» «Тернану». Матч должен начаться в 20:00 по московскому времени. «Фрозиноне» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

Спустя почти половину сезона хозяева поля занимают вершину турнирной таблицы. После 18 туров у них 36 набранных баллов и ближайший конкурент в лице «Реджины» находится в трех очках.

Последние матчи в турнире у «Фрозиноне» выдались неудачными, если исходить из турнирной положения. Для лидера одна победа в 5 матчах — это неприятный результат.

Декабрь начался с ничьи против «Зюдтироля» (1:1), а затем и вовсе удалось обыграть «Реджину» (3:0). Это и позволило от нее оторваться.

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Тем не менее «чочарцы» начали сбавлять и уже в следующем туре сыграли нулевую ничью с «Пизой», а через неделю проиграли на выезде «Дженоа». Кстати, дома «Фрозиноне» в этом сезоне еще не проигрывал.

«Тернана»

Клуб входит в топ-8, а именно замыкает этот список, но очередное поражение может это исправить.

Почему очередное, потому в прошлом туре «Тернана» проиграла «Комо» с разгромным счетом 0:3. Это быдло третье поражение команды в 5 матчах Серии В.

Помимо этого в декабре было фиаско в матче с «Венецией» (1:2), а также ничья с «Зютиролем» (0:0). Одну победу команде удалось добыть во встрече с «Кальяри» (1:0).

«Звери» не могут выиграть на выезде четыре тура подряд, а результативность оставляет желать лучшего — всего два гола за период.

Прогноз и ставка

Ставки на основные исходит поединка принимаются при таких котировках: 1.78 — победа «Фрозиноне», 3.55 — ничья и 4.70 — победа «Тернаны».

«Фрозиноне» хоть и не совсем удачно сейчас выступает, но главное, что клуб будет принимать дома, где он чувствует себя уверенно.

Гости же пока неудачно играют на выезде и крайне мало забивают, чтобы обыграть лидера на его же поле. По идее, «канарейки» должны одержать победу.

Также считаем, что «Тернана» не сможет забить в этой встрече при таком низком показателе голов. Ставим на «обе забьют (нет)» за 1.82.