«Фрозиноне»
Спустя почти половину сезона хозяева поля занимают вершину турнирной таблицы. После 18 туров у них 36 набранных баллов и ближайший конкурент в лице «Реджины» находится в трех очках.
Последние матчи в турнире у «Фрозиноне» выдались неудачными, если исходить из турнирной положения. Для лидера одна победа в 5 матчах — это неприятный результат.
Декабрь начался с ничьи против «Зюдтироля» (1:1), а затем и вовсе удалось обыграть «Реджину» (3:0). Это и позволило от нее оторваться.
Тем не менее «чочарцы» начали сбавлять и уже в следующем туре сыграли нулевую ничью с «Пизой», а через неделю проиграли на выезде «Дженоа». Кстати, дома «Фрозиноне» в этом сезоне еще не проигрывал.
«Тернана»
Клуб входит в топ-8, а именно замыкает этот список, но очередное поражение может это исправить.
Почему очередное, потому в прошлом туре «Тернана» проиграла «Комо» с разгромным счетом 0:3. Это быдло третье поражение команды в 5 матчах Серии В.
Помимо этого в декабре было фиаско в матче с «Венецией» (1:2), а также ничья с «Зютиролем» (0:0). Одну победу команде удалось добыть во встрече с «Кальяри» (1:0).
«Звери» не могут выиграть на выезде четыре тура подряд, а результативность оставляет желать лучшего — всего два гола за период.
Прогноз и ставка
Ставки на основные исходит поединка принимаются при таких котировках: 1.78 — победа «Фрозиноне», 3.55 — ничья и 4.70 — победа «Тернаны».
«Фрозиноне» хоть и не совсем удачно сейчас выступает, но главное, что клуб будет принимать дома, где он чувствует себя уверенно.
Гости же пока неудачно играют на выезде и крайне мало забивают, чтобы обыграть лидера на его же поле. По идее, «канарейки» должны одержать победу.
Также считаем, что «Тернана» не сможет забить в этой встрече при таком низком показателе голов. Ставим на «обе забьют (нет)» за 1.82.