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    «Хоффенхайм» разгромит «Гройтер Фюрт»

    «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.89) на футбол, товарищеский матч, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»
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    Мунас Даббур
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 16:00 мск. «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Декабря 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:00 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда находится на скромном 11 месте в Бундеслиге.

    Более того, «Хоффенхайм» в 15 матчах чемпионата пропустил уже 22 мяча. А вот с атакой у команды относительный порядок — те же 22 гола.

    Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении. Выиграно всего 5 матчей из 15.

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    Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Хоффенхайм» в контрольной встрече сумел одолеть «Мюнхен 1860» (3:2).

    В этом поединке «Хоффенхайм» наверняка будет активно атаковать. Да и соперник команде вполне по зубам.

    «Гройтер Фюрт»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает во Второй Бундеслиге. В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» находится лишь на 10 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является оборона. В 17 матчах пропущено уже 26 мячей.

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    • А вот атака «Гройтер Фюрт» выглядит более позитивно. Игроки команды в 17 матчах забили 22 мяча.

    Свой последний матч «Гройтер Фюрт» провел успешно. В товарищеском поединке был уверенно обыгран «Ингольштадт» (1:3).

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, осенний цикл «Гройтер Фюрт» проводит весьма продуктивно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Гройтер Фюрта» дают — 5.75, ничья оценена — в 5.60.

    «Хоффенхайм» даже без нескольких основных игроков выглядит гораздо сильнее представителя второго по рангу немецкого дивизиона.

    Наш прогноз — Фора «Хоффенхайма» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 3.38.

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    «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» разгромит «Гройтер Фюрт»
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