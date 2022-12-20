«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда находится на скромном 11 месте в Бундеслиге.
Более того, «Хоффенхайм» в 15 матчах чемпионата пропустил уже 22 мяча. А вот с атакой у команды относительный порядок — те же 22 гола.
Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении. Выиграно всего 5 матчей из 15.
Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Хоффенхайм» в контрольной встрече сумел одолеть «Мюнхен 1860» (3:2).
В этом поединке «Хоффенхайм» наверняка будет активно атаковать. Да и соперник команде вполне по зубам.
«Гройтер Фюрт»
В нынешнем сезоне эта команда выступает во Второй Бундеслиге. В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» находится лишь на 10 позиции.
Самым проблемным звеном команды является оборона. В 17 матчах пропущено уже 26 мячей.
А вот атака «Гройтер Фюрт» выглядит более позитивно. Игроки команды в 17 матчах забили 22 мяча.
Свой последний матч «Гройтер Фюрт» провел успешно. В товарищеском поединке был уверенно обыгран «Ингольштадт» (1:3).
Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, осенний цикл «Гройтер Фюрт» проводит весьма продуктивно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.40.
На викторию «Гройтер Фюрта» дают — 5.75, ничья оценена — в 5.60.
«Хоффенхайм»
Наш прогноз — Фора «Хоффенхайма» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 3.38.