«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 16:00 мск. «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда находится на скромном 11 месте в Бундеслиге.

Более того, «Хоффенхайм» в 15 матчах чемпионата пропустил уже 22 мяча. А вот с атакой у команды относительный порядок — те же 22 гола.

Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении. Выиграно всего 5 матчей из 15.

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Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Хоффенхайм» в контрольной встрече сумел одолеть «Мюнхен 1860» (3:2).

В этом поединке «Хоффенхайм» наверняка будет активно атаковать. Да и соперник команде вполне по зубам.

«Гройтер Фюрт»

В нынешнем сезоне эта команда выступает во Второй Бундеслиге. В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» находится лишь на 10 позиции.

Самым проблемным звеном команды является оборона. В 17 матчах пропущено уже 26 мячей.

А вот атака «Гройтер Фюрт» выглядит более позитивно. Игроки команды в 17 матчах забили 22 мяча.

Свой последний матч «Гройтер Фюрт» провел успешно. В товарищеском поединке был уверенно обыгран «Ингольштадт» (1:3).

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, осенний цикл «Гройтер Фюрт» проводит весьма продуктивно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.40.

На викторию «Гройтер Фюрта» дают — 5.75, ничья оценена — в 5.60.

«Хоффенхайм» даже без нескольких основных игроков выглядит гораздо сильнее представителя второго по рангу немецкого дивизиона.

Наш прогноз — Фора «Хоффенхайма» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 3.38.