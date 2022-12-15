«Панатинаикос» сыграет на своем поле с «Волосом» в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 18:30 мск. «Панатинаикос» — «Волос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

В нынешнем сезоне команда Ивана Йовановича выглядит блестяще. Лидерство в чемпионате сие только подтверждает.

Главным фактором успеха команды является надежная оборона. В 13 матчах чемпионата Греции пропущено всего 4 мяча.

В предыдущем туре «Панатинаикос» вновь добыл 3 очка. Дома подопечные Йовановича переиграли «Атромитос» (2:0).

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«Панатинаикос» еще и продуктивно провел 3 своих контрольных поединка. В них было добыто 2 победы и ничья.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же создать приличный задел перед отчетной встречей!

«Волос»

«Волос» непривычно борется за высокие места. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

В минувшем туре чемпионата «Волос» провалился. Поражение от ПАОКа вышло разгромным (3:0).

С надежностью тылов у команды имеются заметные трудности. «Волос» пропустил в свои ворота 19 мячей.

А вот атака отличается неплохой результативностью. В 13 турах Суперлиги игроки «Волоса» забили 21 мяч.

Зато удачно сложился для команды последний товарищеский поединок. «Волос» переиграл «Ламию» (1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Панатинаикоса» предлагают — 1.35.

На викторию «Волоса» дают — 8.90, ничья оценена — в 4.70.

Хозяева явно сильнее соперника, к тому же мотивированы обеспечить себе приличный голевой задел перед ответным поединком .

Наш прогноз — Фора «Панатинаикоса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.26.