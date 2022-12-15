«Панатинаикос»
В нынешнем сезоне команда Ивана Йовановича выглядит блестяще. Лидерство в чемпионате сие только подтверждает.
Главным фактором успеха команды является надежная оборона. В 13 матчах чемпионата Греции пропущено всего 4 мяча.
В предыдущем туре «Панатинаикос» вновь добыл 3 очка. Дома подопечные Йовановича переиграли «Атромитос» (2:0).
«Панатинаикос» еще и продуктивно провел 3 своих контрольных поединка. В них было добыто 2 победы и ничья.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно же создать приличный задел перед отчетной встречей!
«Волос»
«Волос» непривычно борется за высокие места. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
В минувшем туре чемпионата «Волос» провалился. Поражение от ПАОКа вышло разгромным (3:0).
С надежностью тылов у команды имеются заметные трудности. «Волос» пропустил в свои ворота 19 мячей.
А вот атака отличается неплохой результативностью. В 13 турах Суперлиги игроки «Волоса» забили 21 мяч.
Зато удачно сложился для команды последний товарищеский поединок. «Волос» переиграл «Ламию» (1:3).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Панатинаикоса» предлагают — 1.35.
На викторию «Волоса» дают — 8.90, ничья оценена — в 4.70.
Хозяева явно сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Фора «Панатинаикоса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.26.