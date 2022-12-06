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    Уверенная победа басков?!

    «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, товарищеский матч, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Вальядолид»
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    Икер Муниаин
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 14:00 мск. «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Декабря 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 14:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Атлетик»

    Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя 4 месте.

    Более того, «Атлетик» потрясающе надежно обороняется. В 14 турах баски пропустили лишь 14 раз.

    В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. Дома команда учинила разгром… как раз «Вальядолиду» (3:0).

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    После того баски еще и прошли в следующий раунд Кубка Испании. На выезде была обыграна скромная «Алсира» (0:2).

    В этом поединке команда явно будет активно идти вперед. Даже в ослабленном составе баски способны на многое.

    «Вальядолид»

    Нынешний сезон для этой команды складывается относительно неплохо. На данный момент она находится на 12 месте в таблице.

    Причем «Вальядолид» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.

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    • «Вальядолид» в своем последнем матче добыл три пункта. В кубковой встрече с провинциальным «Барбадас-Бентрасес» команда была сильнее (0:2).

    Да и стабильности команде явно не хватает. И оборона ошибается частенько, дав сбой уже 21 раз в матчах Примеры.

    Дать бой сильному сопернику — неплохая мотивация даже на контрольный матч. Наверняка команда постарается разжиться хотя бы ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 7.39, ничья оценена — в 4.70.

    Баски в последних матчах заметно прибавили, к тому же совсем недавно разгромили «Вальядолид».

    Наш прогноз — Фора «Атлетика» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.

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    «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа басков?!
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