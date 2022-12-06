«Атлетик» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 14:00 мск. «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя 4 месте.

Более того, «Атлетик» потрясающе надежно обороняется. В 14 турах баски пропустили лишь 14 раз.

В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. Дома команда учинила разгром… как раз «Вальядолиду» (3:0).

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После того баски еще и прошли в следующий раунд Кубка Испании. На выезде была обыграна скромная «Алсира» (0:2).

В этом поединке команда явно будет активно идти вперед. Даже в ослабленном составе баски способны на многое.

«Вальядолид»

Нынешний сезон для этой команды складывается относительно неплохо. На данный момент она находится на 12 месте в таблице.

Причем «Вальядолид» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.

«Вальядолид» в своем последнем матче добыл три пункта. В кубковой встрече с провинциальным «Барбадас-Бентрасес» команда была сильнее (0:2).

Да и стабильности команде явно не хватает. И оборона ошибается частенько, дав сбой уже 21 раз в матчах Примеры.

Дать бой сильному сопернику — неплохая мотивация даже на контрольный матч. Наверняка команда постарается разжиться хотя бы ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.47.

На викторию «Вальядолида» дают — 7.39, ничья оценена — в 4.70.

Баски в последних матчах заметно прибавили, к тому же совсем недавно разгромили «Вальядолид» .

Наш прогноз — Фора «Атлетика» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.