«Атлетик»
Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя 4 месте.
Более того, «Атлетик» потрясающе надежно обороняется. В 14 турах баски пропустили лишь 14 раз.
В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. Дома команда учинила разгром… как раз «Вальядолиду» (3:0).
После того баски еще и прошли в следующий раунд Кубка Испании. На выезде была обыграна скромная «Алсира» (0:2).
В этом поединке команда явно будет активно идти вперед. Даже в ослабленном составе баски способны на многое.
«Вальядолид»
Нынешний сезон для этой команды складывается относительно неплохо. На данный момент она находится на 12 месте в таблице.
Причем «Вальядолид» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.
«Вальядолид» в своем последнем матче добыл три пункта. В кубковой встрече с провинциальным «Барбадас-Бентрасес» команда была сильнее (0:2).
Да и стабильности команде явно не хватает. И оборона ошибается частенько, дав сбой уже 21 раз в матчах Примеры.
Дать бой сильному сопернику — неплохая мотивация даже на контрольный матч. Наверняка команда постарается разжиться хотя бы ничьей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.47.
На викторию «Вальядолида» дают — 7.39, ничья оценена — в 4.70.
Баски в последних матчах заметно прибавили, к тому же
Наш прогноз — Фора «Атлетика» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.