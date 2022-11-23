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    Сможет ли «Динамо» переиграть грозненцев?

    «Ахмат» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Кубок России, 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Динамо»
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    Антон Шунин
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:00 мск. «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 23 Ноября 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Ахмат»

    Грозненцы сильны, но нестабильны. Это касается и Кубка, где команда удерживает 2 место в группе только по дополнительным показателям.

    Зато недавно «Ахмат» сотворил сенсацию в чемпионате. На выезде был переигран «Зенит» (1:2).

    В предыдущем туре чемпионата команда «Ахмат» не смог разжиться даже одним баллом. На выезде команда проиграла «Пари НН» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с москвичами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков грозненцы уступили трижды.

    «Динамо»

    Динамовцы в РПЛ находятся на 4 месте. Пока непонятно, за счет чего москвичи поднимутся выше, ведь «Ростов» и «Спартак» оторвались прилично.

    В минувшем туре РПЛ «Динамо» удалось разжиться заветными тремя баллами. В столичном дерби команда одолела ЦСКА (2:1).

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    • А вот в своей группе Кубка России динамовцы лидируют. Правда, для абсолютного спокойствия команде нужно выиграть в этом матче.

    Даже при определенной кадровой ротации москвичи смотрятся симпатично. Способная молодежь иногда выстреливает ярко.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Ахмата» — за 2.72.

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    «Ахмат» многовато пропускает в кубковых матчах. «Динамо» постарается укрепить лидерство в группе.

    Сильный состав и мотивация обеспечить себе выход в следующий этап Кубка помогут гостям победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.49.

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    «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» переиграть грозненцев?
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