ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вечное противостояние Месси и РоналдуОчередной раунд звездной дуэли. Сцена ЧМ-2022 готова принять Месси и Роналду Марк Кондратюк Трусова проиграет юниорке, Кондратюк будет чемпионом? Чего ждать от этапа Гран-при в Самаре Эрик Шупо-МотингВ ожидании ЧМ-2022. «Неукротимые львы»
  • 01:28
    • Рублев победил Циципаса и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 23:00
    • Итальянский арбитр Орсато будет судить матч открытия ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Прекратит ли Черногория беспроигрышную серию Словении?

    Словения — Черногория. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, товарищеский матч, 20 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на Сборная Черногории
    Прогноз и ставки на Словения — Черногория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Словения не проигрывает пять последних матчей
    Словения сыграет на своем поле с Черногорией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:00 мск. Словения — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 20 Ноября 2022 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 17:00 Черногория Черногория
  • Подгорица
    •

    Словения

    Словения в Лиге наций выступила неудачно. Команда опередила только шведов, а Сербия с Норвегией были объективно сильнее.

    Свой последний матч Словения провела успешно. На выезде команда сумела обыграть Румынию (2:1).

    Коэффициенты матча Словения — Черногория

    1X2Новым игрокам
  • 2.033.303.90Фрибет$40
    •

    Вот только с реализацией у словенцев не ладится. В семи турах Лиги наций команда забила только 8 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Тем не менее, на сегодня у коллектива серия из пяти поединков без поражений при двух победах и трех ничьих.

    Черногория

    Черногорцы потеряли шансы на повышение в Лиге наций, в дивизионе B которой они заняли второе место, уступив первое Боснии и Герцеговине.

    Последнюю победу Черногория одержала в середине июня, когда на выезде разгромила Румынию, забив ей 3 безответных мяча.

  • В ожидании ЧМ-2022. Балканская дружина
  • Представляем второго участника группы G на чемпионате мира в Катаре — сборную Сербии
  • 17/11/2022

    • С тех пор коллектив провел три поединка, в которых он проиграл Боснии и Герцеговине (0:1) и Финляндии (0:2) в рамках Лиги наций, а также сыграл вничью со Словакией (2:2).

    Таким образом, серия поединков «храбрых соколов» без побед составляет три игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.30
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Орландо Мэджик
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Хьюстон Рокетс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.38
  • Прогноз на матч Мемфис Гризлис — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.49
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фрейре — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словения — Черногория: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Прекратит ли Черногория беспроигрышную серию Словении?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры