Словения сыграет на своем поле с Черногорией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:00 мск. Словения — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Словения в Лиге наций выступила неудачно. Команда опередила только шведов, а Сербия с Норвегией были объективно сильнее.

Свой последний матч Словения провела успешно. На выезде команда сумела обыграть Румынию (2:1).

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Вот только с реализацией у словенцев не ладится. В семи турах Лиги наций команда забила только 8 мячей.

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Тем не менее, на сегодня у коллектива серия из пяти поединков без поражений при двух победах и трех ничьих.

Черногория

Черногорцы потеряли шансы на повышение в Лиге наций, в дивизионе B которой они заняли второе место, уступив первое Боснии и Герцеговине.

Последнюю победу Черногория одержала в середине июня, когда на выезде разгромила Румынию, забив ей 3 безответных мяча.

С тех пор коллектив провел три поединка, в которых он проиграл Боснии и Герцеговине (0:1) и Финляндии (0:2) в рамках Лиги наций, а также сыграл вничью со Словакией (2:2).

Таким образом, серия поединков «храбрых соколов» без побед составляет три игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,20.