«Балтика»
Эта команда сейчас по игре выглядит мощнее всех в лиге. «Балтийцы» по очкам уже догнали «Аланию», недавно обыграв ее в очном поединке (2:1).
В предыдущем туре чемпионата команда снова смогла разжиться тремя очками. «Балтика» на выезде не оставила шансов «Волгарю» (1:2).
Коэффициенты матча Балтика — Шинник
Правда, калининградцы забивают относительно нечасто. В 18 матчах игроки команды настреляли только 32 мяча.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «балтийцы» выиграли трижды.
«Шинник»
Боевитая команда Вадима Евсеева — вся в наставника! «Шинник» после неудачного старта мчится в хону стыков.
В минувшем туре ярославцы вновь одержали победу. Дома команда минимально одолела «Акрон».
Вот только отставание от искомой четвертой позиции составляет 4 очка. Да и атака не блещет: всего 21 гол в 18 турах.
При этом оборона команды — главное ее богатство. «Шинник» пропустил всего 20 мячей в свои ворота.
Прогноз и ставка
На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Шинника» — за 5.40.
«Балтика»
«Балтийцы» наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.