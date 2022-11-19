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    Резвое начало от команды Игнашевича?!

    «Балтика» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Первая лига, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Шинник»
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    Сергей Игнашевич
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Ноября 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Балтика»

    Эта команда сейчас по игре выглядит мощнее всех в лиге. «Балтийцы» по очкам уже догнали «Аланию», недавно обыграв ее в очном поединке (2:1).

    В предыдущем туре чемпионата команда снова смогла разжиться тремя очками. «Балтика» на выезде не оставила шансов «Волгарю» (1:2).

    Коэффициенты матча Балтика — Шинник

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  • 1.683.456.00Фрибет$40
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    Правда, калининградцы забивают относительно нечасто. В 18 матчах игроки команды настреляли только 32 мяча.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «балтийцы» выиграли трижды.

    «Шинник»

    Боевитая команда Вадима Евсеева — вся в наставника! «Шинник» после неудачного старта мчится в хону стыков.

    В минувшем туре ярославцы вновь одержали победу. Дома команда минимально одолела «Акрон».

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    • Вот только отставание от искомой четвертой позиции составляет 4 очка. Да и атака не блещет: всего 21 гол в 18 турах.

    При этом оборона команды — главное ее богатство. «Шинник» пропустил всего 20 мячей в свои ворота.

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Шинника» — за 5.40.

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    «Балтика» мчится в лидеры дивизиона. «Шинник» борется за подъем в зону стыков.

    «Балтийцы» наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.

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    «Балтика» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Резвое начало от команды Игнашевича?!
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