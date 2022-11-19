«Балтика» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Эта команда сейчас по игре выглядит мощнее всех в лиге. «Балтийцы» по очкам уже догнали «Аланию», недавно обыграв ее в очном поединке (2:1).

В предыдущем туре чемпионата команда снова смогла разжиться тремя очками. «Балтика» на выезде не оставила шансов «Волгарю» (1:2).

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Правда, калининградцы забивают относительно нечасто. В 18 матчах игроки команды настреляли только 32 мяча.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Шинником» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «балтийцы» выиграли трижды.

«Шинник»

Боевитая команда Вадима Евсеева — вся в наставника! «Шинник» после неудачного старта мчится в хону стыков.

В минувшем туре ярославцы вновь одержали победу. Дома команда минимально одолела «Акрон».

Вот только отставание от искомой четвертой позиции составляет 4 очка. Да и атака не блещет: всего 21 гол в 18 турах.

При этом оборона команды — главное ее богатство. «Шинник» пропустил всего 20 мячей в свои ворота.

Прогноз и ставка

На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Шинника» — за 5.40.

«Балтика» мчится в лидеры дивизиона . «Шинник» борется за подъем в зону стыков.

«Балтийцы» наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.