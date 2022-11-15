Панама сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 20:00 мск. Панама — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Панама

Панама не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

В последних контрольных матчах команда выглядела относительно неплохо. Например, удалось обыграть Бахрейн (0:2).

Свой последний поединок Панама провела довольно удачно. Команда расписала мировую с Саудовской Аравией (1:1).

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Вот и в матче с венесуэльцами Панама постарается сыграть на привычных козырях. Как минимум, панамцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Венесуэла

Венесуэльцы имеют неплохой подбор игроков. Вот и с результатами стало налаживаться, пусть и в контрольных матчах.

Например, последний свой товарищеский матч Венесуэла провела ударно. Победа над сборной ОАЭ вышла эффектной (0:4).

Правда, до того венесуэльцы минимально уступили Исландии. А перед этим добыли две виктории: над Мальтой и Саудовской Аравией.

В этой встрече южноамериканцы явно будут активны в атаке. Свои шансы у ворот соперника Венесуэла уж точно получит.

Прогноз и ставка

На победу Венесуэлы в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 2.90, а победу Панамы — за 2.80.

Панама не выделяется стабильностью результатов.

Венесуэла в последних матчах смотрится выгодно .

Венесуэла имеет приличный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Венесуэлы с коэффициентом 2.40.