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    Венесуэла огорчит панамцев

    Панама — Венесуэла. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, товарищеский матч, 15 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Панама — Венесуэла
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    Омар Кордоба
    Панама сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 20:00 мск. Панама — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 15 Ноября 2022 года
    Панама
  • Панама
    •  Панама 20:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
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    Панама

    Панама не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    В последних контрольных матчах команда выглядела относительно неплохо. Например, удалось обыграть Бахрейн (0:2).

    Свой последний поединок Панама провела довольно удачно. Команда расписала мировую с Саудовской Аравией (1:1).

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    Вот и в матче с венесуэльцами Панама постарается сыграть на привычных козырях. Как минимум, панамцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    Венесуэла

    Венесуэльцы имеют неплохой подбор игроков. Вот и с результатами стало налаживаться, пусть и в контрольных матчах.

    Например, последний свой товарищеский матч Венесуэла провела ударно. Победа над сборной ОАЭ вышла эффектной (0:4).

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    • Правда, до того венесуэльцы минимально уступили Исландии. А перед этим добыли две виктории: над Мальтой и Саудовской Аравией.

    В этой встрече южноамериканцы явно будут активны в атаке. Свои шансы у ворот соперника Венесуэла уж точно получит.

    Прогноз и ставка

    На победу Венесуэлы в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 2.90, а победу Панамы — за 2.80.

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    Панама не выделяется стабильностью результатов.

    Венесуэла в последних матчах смотрится выгодно.

    Венесуэла имеет приличный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Венесуэлы с коэффициентом 2.40.

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    Панама — Венесуэла: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.11.2022. Прогнозы на футбол. Венесуэла огорчит панамцев
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