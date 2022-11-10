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    «Реал» забьет и… пропустит?!

    «Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Примера, 10 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Кадис»
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    Лука Модрич
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 23:30 мск. «Реал» Мадрид — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:30 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид потерял лидерство в Примере. Мадридцы в последнее время несколько забуксовали в плане результатов.

    Вот и предыдущий тур не принес положительных эмоций. «Реал» Мадрид на выезде уступил «Райо Вальекано» (3:2).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Кадис

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    Причем «сливочные» теряют очки во втором матче Примеры к ряду. Неужели столь сильно ощущается отсутствие травмированного Карима Бензема?!

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    Матчи с «Кадисом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Реал» Мадрид выиграл только два раза при одной неудаче.

    «Кадис»

    Эта команда борется за выживание. На текущий момент она занимает предпоследнее 19 место в таблице.

    С атакой у команды сущая беда. Игроки «Кадиса» в 13 поединках забили всего 8 мячей, и это худший показатель в Примере.

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    • Минувший тур принес команде один зачетный пункт. На выезде «Кадис» не дал себя обыграть «Хетафе» (0:0).

    Две последних очных встречи со «сливочными» команда сумела завершить вничью. Наверняка гости будут рады аналогичному исходу и в этот раз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.12, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Кадиса» — за 19.00.

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    «Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать.

    «Кадис» в последние годы достойно противостоит «сливочным».

    Оборона мадридцев частенько допускает результативные ошибки. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.

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    «Реал» Мадрид — «Кадис»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.11.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» забьет и… пропустит?!
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