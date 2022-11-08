8 ноября стартует 14-й тур немецкой Бундеслиги и и в первом же матче «Вольфсбург» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча команд состоится на «Фольксваген Арена» в 20:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию, которая вместе с матчем Кубка Германии состоится из 7 результатов.

Последние два тура для хозяев оказались удачными, поскольку они набрали 6 очков. Сначала на своем поле «Вольфсбург» разгромил «Бохум», забив 4 мяча, а после этого оформил 3 гола в ворота «Майнца» (3:0).

Коэффициенты матча Вольфсбург — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 3.453.652.05Фрибет$40

«Бело-зеленые» постепенно поднимаются вверх и сейчас находятся на 11-й строчке с 17 баллами на счету.

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Лазарет: нападающий Макс Крузе, полузащитники Бартол Франич и Кевин Паредес.

«Боруссия» Д

Дортмундцы выиграли 3 последних матча в Бундеслиге и занимают последнее (4-е) место в зоне Лиги чемпионов. За 13 туров коллектив Терзича набрал 25 очков

Победная серия гостей началась с разгрома «Штутгарта» (5:0), после чего они на выезде победили «Айнтрахт» (2:1). В прошлом туре «шмели» одолели «Бохум» со счетом 3:0.

Напомним, что «Боруссия» оказался в числе команд, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе G «желтые» набрали 9 очков и вышли оттуда вторыми.

Лазарет: Томас Менье, Себастьен Аллер, Том Роте, Махмуд Дауд и Мариус Вольф.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров довольно высокие, и даже на «Боруссию», которая является фаворитом, сдает цифра 2.11. Коэффициент 3.45 конторы дают на победу «Вольфсбурга».

«Вольфсбург» давным-давно не выигрывает у «Боруссии». Все наоборот — «шмели» из разу в раз набирают 3 очка. При этом сейчас команде, кровь из носа, но нужна победа, чтобы остаться в зоне ЛЧ и не отпускать из виду лидера.

Стоит обратить внимание и на форму гостей — 3 победы подряд, хорошая результативность. При этом и сам «Вольфсбург» раззабивался.

Рекомендуется поставить на победу «Боруссии», а также взять отдельной ставкой «тотал больше 3» за 2.07.