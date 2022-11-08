«Вольфсбург»
«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию, которая вместе с матчем Кубка Германии состоится из 7 результатов.
Последние два тура для хозяев оказались удачными, поскольку они набрали 6 очков. Сначала на своем поле «Вольфсбург» разгромил «Бохум», забив 4 мяча, а после этого оформил 3 гола в ворота «Майнца» (3:0).
Коэффициенты матча Вольфсбург — Боруссия Д
«Бело-зеленые» постепенно поднимаются вверх и сейчас находятся на 11-й строчке с 17 баллами на счету.
Лазарет: нападающий Макс Крузе, полузащитники Бартол Франич и Кевин Паредес.
«Боруссия» Д
Дортмундцы выиграли 3 последних матча в Бундеслиге и занимают последнее (4-е) место в зоне Лиги чемпионов. За 13 туров коллектив Терзича набрал 25 очков
Победная серия гостей началась с разгрома «Штутгарта» (5:0), после чего они на выезде победили «Айнтрахт» (2:1). В прошлом туре «шмели» одолели «Бохум» со счетом 3:0.
Напомним, что «Боруссия» оказался в числе команд, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе G «желтые» набрали 9 очков и вышли оттуда вторыми.
Лазарет: Томас Менье, Себастьен Аллер, Том Роте, Махмуд Дауд и Мариус Вольф.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров довольно высокие, и даже на «Боруссию», которая является фаворитом, сдает цифра 2.11. Коэффициент 3.45 конторы дают на победу «Вольфсбурга».
«Вольфсбург» давным-давно не выигрывает у «Боруссии». Все наоборот — «шмели» из разу в раз набирают 3 очка. При этом сейчас команде, кровь из носа, но нужна победа, чтобы остаться в зоне ЛЧ и не отпускать из виду лидера.
Стоит обратить внимание и на форму гостей — 3 победы подряд, хорошая результативность. При этом и сам «Вольфсбург» раззабивался.
Рекомендуется поставить на победу «Боруссии», а также взять отдельной ставкой «тотал больше 3» за 2.07.