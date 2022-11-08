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    Продлит ли «Боруссия» свою успешную серию в Бундеслиге?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Ставки (к. 2.11) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд
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    Марко Ройс
    8 ноября стартует 14-й тур немецкой Бундеслиги и и в первом же матче «Вольфсбург» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча команд состоится на «Фольксваген Арена» в 20:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Ноября 2022 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Вольфсбург»

    «Волки» продолжают свою беспроигрышную серию, которая вместе с матчем Кубка Германии состоится из 7 результатов.

    Последние два тура для хозяев оказались удачными, поскольку они набрали 6 очков. Сначала на своем поле «Вольфсбург» разгромил «Бохум», забив 4 мяча, а после этого оформил 3 гола в ворота «Майнца» (3:0).

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Боруссия Д

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  • 3.453.652.05Фрибет$40
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    «Бело-зеленые» постепенно поднимаются вверх и сейчас находятся на 11-й строчке с 17 баллами на счету.

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    Лазарет: нападающий Макс Крузе, полузащитники Бартол Франич и Кевин Паредес.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы выиграли 3 последних матча в Бундеслиге и занимают последнее (4-е) место в зоне Лиги чемпионов. За 13 туров коллектив Терзича набрал 25 очков

    Победная серия гостей началась с разгрома «Штутгарта» (5:0), после чего они на выезде победили «Айнтрахт» (2:1). В прошлом туре «шмели» одолели «Бохум» со счетом 3:0.

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    • Напомним, что «Боруссия» оказался в числе команд, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе G «желтые» набрали 9 очков и вышли оттуда вторыми.

    Лазарет: Томас Менье, Себастьен Аллер, Том Роте, Махмуд Дауд и Мариус Вольф.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров довольно высокие, и даже на «Боруссию», которая является фаворитом, сдает цифра 2.11. Коэффициент 3.45 конторы дают на победу «Вольфсбурга».

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    «Вольфсбург» давным-давно не выигрывает у «Боруссии». Все наоборот — «шмели» из разу в раз набирают 3 очка. При этом сейчас команде, кровь из носа, но нужна победа, чтобы остаться в зоне ЛЧ и не отпускать из виду лидера.

    Стоит обратить внимание и на форму гостей — 3 победы подряд, хорошая результативность. При этом и сам «Вольфсбург» раззабивался.

    Рекомендуется поставить на победу «Боруссии», а также взять отдельной ставкой «тотал больше 3» за 2.07.

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    «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Боруссия» свою успешную серию в Бундеслиге?
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