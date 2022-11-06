Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Атлетико» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка. Отставание от «Реала» и «Барсы» уже довольно внушительное — девять и восемь очков соответственно.

Ранее на этой неделе «Атлетико» вылетел из еврокубков. После гостевого поражения от «Порту» «матрасники» упустили возможность попасть даже в плей-офф Лиги Европы.

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Безусловно, это провала, и в испанской прессе уже заговорили о том, что в клубе начинают задумываться о поиске замены для Диего Симеоне. С каждым годом команда выглядит все хуже и хуже. Очевидно, что аргентинец уже не может дать ей ничего нового.

Перед провальным матчем в Порту «Атлетико» умудрился проиграть «Кадису» (2:3), команде с предпоследнего места.

«Атлетико» одержал лишь две победы в пяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Ла Лиги.

«Эспаньол»

«Эспаньол» пока находится на 15-й строчке, набрав в 12-ти турах 11 очков.

Каталонцы не очень выразительно проводят первую часть сезона, но при этом стоит отметить, что в шести предыдущих турах они потерпели лишь одно поражение, не сумев набрать очков на поле «Осасуны».

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А еще в четырех случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья.

«Эспаньол» выиграл лишь один из шести матчей в гостях. При этом половина из них завершились вничью. И только в одном из них каталонский клуб ни разу не забивал.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Эспаньола» — за 7.60.

В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл оба матча против «Эспаньола» со счетом 2:1. Но сейчас нет никакой уверенности в том, что команда Симеоне обыграет середняка Ла Лиги.

Такими уязвимыми, как сейчас, «матрасники» не были даже в прошлом сезоне, который тоже до определенного момента складывался для них не очень удачно.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.90. Странно, что на это событие столь высокий коэффициент. «Атлетико» давно перестал быть непробиваемой стеной.