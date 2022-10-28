В 16-м туре первенства первой российской лиги ярославский «Шинник» дома сыграет против тульского «Арсенала». Матч состоится 28 октября и начнется в 19:00 по мск. «Шинник» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

«Шинник» прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе России, и смог повысится в классе. В Первой лиге он после 15 туров с 21 баллом находится в середине турнирки, отставая от зоны плей-офф на пять пунктов.

Ярославский коллектив в данном первенстве по шесть раз побеждал и терпел фиаско, а также три поединка свел вничью. Разница мячей почти равная и составляет 17:16.

В отрезке последних четырех игр чемпионата «сине-черные» неизменно чередовали выездные неудачи с домашними викториями. В прошлом туре они переиграли на своем поле КАМАЗ 1:0.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах «Шинник» в текущем первенстве уступил только раз, пять встреч он еще выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами. Причем дома он пропустил лишь четыре гола.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» же в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, заняв там последнее место. В Первом же дивизионе они пока идет шестым, уступая зоне плей-офф всего балл, а от прямого повышения отстает на четыре пункта.

Клуб из Тулы за 15 проведенных встреч отпраздновал семь викторий, а также по четыре раза играл вничью и терпел фиаско, забил 23 гола, а пропустил на шесть меньше.

В минувшем туре «пряники» на своей территории переиграли «Волгарь» со счетом 3:2. И данной победой они прервали свою серию из двух поражений в чемпионате, где не забили даже гола.

В гостевых встречах «канониры» в данном первенства трижды уступали, столько же игр выиграли и раз сыграли вничью.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Первой лиги «Арсенал» дважды разгромил «Шинник» — 4:1 и 4:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительно предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 2.47, победа «Шинника» — 2.71, ничья — 3.18.

Дома «Шинник» очень надежен в обороне, а «Арсенал» в свою очередь в гостях забивает на больше гола за игру. В общем, здесь стоит ждать низового исхода.