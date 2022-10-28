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    «Шинник» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Первая лига, 28 октября 2022 года

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    «Арсенал» Тула
    В 16-м туре первенства первой российской лиги ярославский «Шинник» дома сыграет против тульского «Арсенала». Матч состоится 28 октября и начнется в 19:00 по мск. «Шинник» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Октября 2022 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 19:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Шинник»

    «Шинник» прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе России, и смог повысится в классе. В Первой лиге он после 15 туров с 21 баллом находится в середине турнирки, отставая от зоны плей-офф на пять пунктов.

    Ярославский коллектив в данном первенстве по шесть раз побеждал и терпел фиаско, а также три поединка свел вничью. Разница мячей почти равная и составляет 17:16.

    В отрезке последних четырех игр чемпионата «сине-черные» неизменно чередовали выездные неудачи с домашними викториями. В прошлом туре они переиграли на своем поле КАМАЗ 1:0.

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    В родных стенах «Шинник» в текущем первенстве уступил только раз, пять встреч он еще выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами. Причем дома он пропустил лишь четыре гола.

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» же в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, заняв там последнее место. В Первом же дивизионе они пока идет шестым, уступая зоне плей-офф всего балл, а от прямого повышения отстает на четыре пункта.

    Клуб из Тулы за 15 проведенных встреч отпраздновал семь викторий, а также по четыре раза играл вничью и терпел фиаско, забил 23 гола, а пропустил на шесть меньше.

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  • Вчера

    • В минувшем туре «пряники» на своей территории переиграли «Волгарь» со счетом 3:2. И данной победой они прервали свою серию из двух поражений в чемпионате, где не забили даже гола.

    В гостевых встречах «канониры» в данном первенства трижды уступали, столько же игр выиграли и раз сыграли вничью.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Первой лиги «Арсенал» дважды разгромил «Шинник» — 4:1 и 4:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительно предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 2.47, победа «Шинника» — 2.71, ничья — 3.18.

    Дома «Шинник» очень надежен в обороне, а «Арсенал» в свою очередь в гостях забивает на больше гола за игру. В общем, здесь стоит ждать низового исхода.

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    «Шинник» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 28.10.2022. Прогнозы на футбол. Команды не порадуют голами
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