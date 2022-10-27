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    Выйдет ли «Слован» на 2-е место?

    «Слован» — «Пюник». Ставки (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига конференций, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — «Пюник»
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    Александар Чаврич
    27 октября состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Словацко» примет «Пюник». Игра начнется в 22:00 мск на стадионе «Тегельне поле» (Братислава). «Слован» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 27 Октября 2022 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 22:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Слован»

    Для хозяев эта игра имеет важное значение, поскольку в случае победы они обойдут соперника и повысят свои шансы на плей-офф. К тому же, у команды только одна победа в розыгрыше.

    В таблице H «Слован» занимает 3-е место с 5 очками. Единственную победу «Короли Братиславы» одержали в позапрошлом туре, победив «Базель» (2:0).

    В последнем сыгранном туре «Слован» набрал один пункт, закончив матч с «Базелем» результативной ничьей.

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    После этого команда провела два матча в чемпионате Словакии. Там она обыграла «Михайловце» (1:0) и разгромила на выезде «Скалицу» (4:1).

    «Пюник»

    Гости поедут в Братиславу для того, чтобы отстоять второе место. Им нужно набрать очки перед встречей с «Базелем», которому они уже раз проиграли (1:3).

    У команды 6 набранных баллов. Отметим, что ни один из четырех матчей «Пюника» в турнире не закончился ничьей — 2 победы и 2 поражения.

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    • После победы над «Слованом», «Пюник» одержал победу над «Жальгирисом» (2:0) и затем уступил ему же в ответном поединке второго круга (1:2).

    Таким образом, гости проиграли все два выездных матча в турнире, пропустив больше гола в каждой игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что «Слован» одержит победу в этом матче. Об этом говорит котировка 1.48. На «Пюник» можно поставить с коэффициентом 6.80.

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    «Пюник» не набирает очки на выезде и при этом все пропущенные голы команды припадают как раз на гостевые выступления. «Слован» хоть и ниже в таблице, но показал хороший результат в матчах с лидером группы, закрепив успех победами в чемпионате.

    Учитывая результативность хозяев в матчах с «Базелем», рекомендуется поставить на победу «Слована» + тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Слован» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Слован» на 2-е место?
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