27 октября состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Словацко» примет «Пюник». Игра начнется в 22:00 мск на стадионе «Тегельне поле» (Братислава). «Слован» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

Для хозяев эта игра имеет важное значение, поскольку в случае победы они обойдут соперника и повысят свои шансы на плей-офф. К тому же, у команды только одна победа в розыгрыше.

В таблице H «Слован» занимает 3-е место с 5 очками. Единственную победу «Короли Братиславы» одержали в позапрошлом туре, победив «Базель» (2:0).

В последнем сыгранном туре «Слован» набрал один пункт, закончив матч с «Базелем» результативной ничьей.

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После этого команда провела два матча в чемпионате Словакии. Там она обыграла «Михайловце» (1:0) и разгромила на выезде «Скалицу» (4:1).

«Пюник»

Гости поедут в Братиславу для того, чтобы отстоять второе место. Им нужно набрать очки перед встречей с «Базелем», которому они уже раз проиграли (1:3).

У команды 6 набранных баллов. Отметим, что ни один из четырех матчей «Пюника» в турнире не закончился ничьей — 2 победы и 2 поражения.

После победы над «Слованом», «Пюник» одержал победу над «Жальгирисом» (2:0) и затем уступил ему же в ответном поединке второго круга (1:2).

Таким образом, гости проиграли все два выездных матча в турнире, пропустив больше гола в каждой игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Слован» одержит победу в этом матче. Об этом говорит котировка 1.48. На «Пюник» можно поставить с коэффициентом 6.80.

«Пюник» не набирает очки на выезде и при этом все пропущенные голы команды припадают как раз на гостевые выступления. «Слован» хоть и ниже в таблице, но показал хороший результат в матчах с лидером группы, закрепив успех победами в чемпионате.

Учитывая результативность хозяев в матчах с «Базелем», рекомендуется поставить на победу «Слована» + тотал больше 2.5 за 2.21.