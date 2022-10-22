«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вот и нынешнее 4 место в таблице является логичным.

Правда, с атакой у команды складывается не очень ярко. В 10 матчах игроки «Хоффенхайма» забили всего 17 мячей.

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В своем последнем поединке «Хоффенхайм» победил. В кубковом поединке команда разнесла в щепки «Шальке» (5:1).

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«Хоффенхайм» традиционно сложно играет с «Баварией». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды при трех поражениях.

«Бавария»

«Бавария» нынешний сезон проводит не так успешно, как предполагалось. Мюнхенцы пока только вторые в Бундеслиге.

Причем отставание от лидера «Униона» составляет 4 очка. Зато в атаке у команды все отлично: 30 мячей в 10 поединках.

«Бавария» в своем последнем матче добыла яркую викторию. В кубковой встрече с «Аугсбургом» мюнхенцы смотрелись мощно (2:5).

Наверняка «Бавария» будет активно атаковать с первых минут встречи. Правда, гости недосчитаются травмированного Лероя Сане.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Хоффенхайма» — за 6.35.

«Хоффенхайм» испытывает трудности в матче с сильными оппонентами. «Бавария» традиционно мощно атакует .

Гости явно будут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.5 с коэффициентом 2.16.