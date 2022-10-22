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    «Бавария» не заметит «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Бундеслига, 22 октября 2022 года

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    Томас Мюллер
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Октября 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вот и нынешнее 4 место в таблице является логичным.

    Правда, с атакой у команды складывается не очень ярко. В 10 матчах игроки «Хоффенхайма» забили всего 17 мячей.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бавария

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    В своем последнем поединке «Хоффенхайм» победил. В кубковом поединке команда разнесла в щепки «Шальке» (5:1).

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    «Хоффенхайм» традиционно сложно играет с «Баварией». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды при трех поражениях.

    «Бавария»

    «Бавария» нынешний сезон проводит не так успешно, как предполагалось. Мюнхенцы пока только вторые в Бундеслиге.

    Причем отставание от лидера «Униона» составляет 4 очка. Зато в атаке у команды все отлично: 30 мячей в 10 поединках.

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    • «Бавария» в своем последнем матче добыла яркую викторию. В кубковой встрече с «Аугсбургом» мюнхенцы смотрелись мощно (2:5).

    Наверняка «Бавария» будет активно атаковать с первых минут встречи. Правда, гости недосчитаются травмированного Лероя Сане.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Хоффенхайма» — за 6.35.

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    «Хоффенхайм» испытывает трудности в матче с сильными оппонентами. «Бавария» традиционно мощно атакует.

    Гости явно будут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» не заметит «Хоффенхайм»
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