«Фиорентина»
«Фиорентина» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Текущее 13 место явно не устраивает.
Вот только реализация у «фиалок» хромает на обе ноги. В 10 турах команда забила всего 8 голов.
Коэффициенты матча Фиорентина — Интер
В своем последнем поединке «Фиорентина» добыла один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Лечче» (1:1).
«Фиорентина» крайне неудачно играет с «Интером». Последняя победа над миланцами случилась еще пять с половиной лет назад.
«Интер»
«Интер» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба.
Вот только проигрывают миланцы часто. В 10 турах команда Симоне Индзаги потерпела уже 4 поражения.
«Интер» в своем последнем матче добыл викторию. Дома миланцы переиграли «Салернитану» со счетом 2:0.
Наверняка «Интер» постарается поправить свое турнирное положение. Правда, делать это придется без травмированных Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича.
Прогноз и ставка
На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Фиорентины» — за 3.75.
«Фиорентина» крайне нестабильна. «Интер»
«Интер» традиционно успешно противостоит «фиалкам». Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 2.05.