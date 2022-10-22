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    «Интер» огорчит флорентийцев

    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 22 октября 2022 года

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    Николо Барелла
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Текущее 13 место явно не устраивает.

    Вот только реализация у «фиалок» хромает на обе ноги. В 10 турах команда забила всего 8 голов.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Интер

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    В своем последнем поединке «Фиорентина» добыла один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Лечче» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Фиорентина» крайне неудачно играет с «Интером». Последняя победа над миланцами случилась еще пять с половиной лет назад.

    «Интер»

    «Интер» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба.

    Вот только проигрывают миланцы часто. В 10 турах команда Симоне Индзаги потерпела уже 4 поражения.

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    • «Интер» в своем последнем матче добыл викторию. Дома миланцы переиграли «Салернитану» со счетом 2:0.

    Наверняка «Интер» постарается поправить свое турнирное положение. Правда, делать это придется без травмированных Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Фиорентины» — за 3.75.

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    «Фиорентина» крайне нестабильна. «Интер» мотивирован подняться в группу лидеров.

    «Интер» традиционно успешно противостоит «фиалкам». Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 2.05.

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    «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» огорчит флорентийцев
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