«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Текущее 13 место явно не устраивает.

Вот только реализация у «фиалок» хромает на обе ноги. В 10 турах команда забила всего 8 голов.

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В своем последнем поединке «Фиорентина» добыла один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Лечче» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

«Фиорентина» крайне неудачно играет с «Интером». Последняя победа над миланцами случилась еще пять с половиной лет назад.

«Интер»

«Интер» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба.

Вот только проигрывают миланцы часто. В 10 турах команда Симоне Индзаги потерпела уже 4 поражения.

«Интер» в своем последнем матче добыл викторию. Дома миланцы переиграли «Салернитану» со счетом 2:0.

Наверняка «Интер» постарается поправить свое турнирное положение. Правда, делать это придется без травмированных Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Фиорентины» — за 3.75.

«Фиорентина» крайне нестабильна. «Интер» мотивирован подняться в группу лидеров .

«Интер» традиционно успешно противостоит «фиалкам». Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 2.05.