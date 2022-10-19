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    Продолжится ли победная серия «Сосьедада»?

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Примера, 19 октября 2022 года

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    «Реал Сосьедад» занимает 5 место
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 21:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 21:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Реал Сосьедад»

    Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» снова провел удачно. На выезде был обыгран «Сельту» (2:1).

    Сейчас баски занимают пятую строчку, уступая четвертому в таблице «Бетису» по разнице мячей.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Мальорка

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    На сегодня у клуба из Сен-Себастьяна победная серия из семи поединков во всех турнирах — он в превосходной форме.

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    Такие результаты также позволили коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы, где он в качестве лидера на три очка опережает «Манчестер Юнайтед.

    "Мальорка"

    После 9 туров гости занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

    Последний раз "Мальорка" побеждала 17 сентября, когда обыграла "Альмерию" (1:1). В октябре у команды не было успешных выступлений, только поражения от "Барселоны" (0:1) и "Севильи" (0:1), а также ничья с "Эльче" (1:1).

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    • Матчи "киноварных" чаще всего завершаются скромно. К примеру, в 5 из 6 последних игр с их участием тотал был меньше 2.5. Об этом также свидетельствует статистика забитых и пропущенных — 7:10.

    В последних трех поединках балеарцы не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — "Реал Сосьедад" выиграет, и в матче будет забито 3 или больше голов за 2,60.

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    «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Сосьедада»?
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