«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 21:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» снова провел удачно. На выезде был обыгран «Сельту» (2:1).

Сейчас баски занимают пятую строчку, уступая четвертому в таблице «Бетису» по разнице мячей.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Мальорка 1X2Новым игрокам 1.553.956.60Фрибет$40

На сегодня у клуба из Сен-Себастьяна победная серия из семи поединков во всех турнирах — он в превосходной форме.

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Такие результаты также позволили коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы, где он в качестве лидера на три очка опережает «Манчестер Юнайтед.

"Мальорка"

После 9 туров гости занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

Последний раз "Мальорка" побеждала 17 сентября, когда обыграла "Альмерию" (1:1). В октябре у команды не было успешных выступлений, только поражения от "Барселоны" (0:1) и "Севильи" (0:1), а также ничья с "Эльче" (1:1).

Матчи "киноварных" чаще всего завершаются скромно. К примеру, в 5 из 6 последних игр с их участием тотал был меньше 2.5. Об этом также свидетельствует статистика забитых и пропущенных — 7:10.

В последних трех поединках балеарцы не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — "Реал Сосьедад" выиграет, и в матче будет забито 3 или больше голов за 2,60.