«Реал Сосьедад»
Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» снова провел удачно. На выезде был обыгран «Сельту» (2:1).
Сейчас баски занимают пятую строчку, уступая четвертому в таблице «Бетису» по разнице мячей.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Мальорка
На сегодня у клуба из Сен-Себастьяна победная серия из семи поединков во всех турнирах — он в превосходной форме.
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Такие результаты также позволили коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы, где он в качестве лидера на три очка опережает «Манчестер Юнайтед.
"Мальорка"
После 9 туров гости занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.
Последний раз "Мальорка" побеждала 17 сентября, когда обыграла "Альмерию" (1:1). В октябре у команды не было успешных выступлений, только поражения от "Барселоны" (0:1) и "Севильи" (0:1), а также ничья с "Эльче" (1:1).
Матчи "киноварных" чаще всего завершаются скромно. К примеру, в 5 из 6 последних игр с их участием тотал был меньше 2.5. Об этом также свидетельствует статистика забитых и пропущенных — 7:10.
В последних трех поединках балеарцы не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — "Реал Сосьедад" выиграет, и в матче будет забито 3 или больше голов за 2,60.