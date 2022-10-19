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    «Ливерпуль» потеряет очки после победы над «Ман Сити»?

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.02) и ставки на чемпионат Англии 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 21:30 мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2022 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков. Отставание от «Арсенала» составляет внушительные 14 очков.

    Минувшая неделя стала для «Ливерпуля» лучшей в текущем сезоне. И, возможно, поворотной.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм

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    Сначала «мерсисайдцы» раздавили на выезде «Рейнджерс» (7:1) в Лиге чемпионов, а Мохамед Салах оформил самый быстрый хет-три в истории турнира.

    А еще через несколько дней команда Юргена Клоппа сенсационно выиграла у «Манчестер Сити» — 1:0. Единственный гол забил Салах, который, похоже, снова находится в огненной форме.

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    • Сложно сказать, как будет дальше, но есть подозрение, что «Ливерпуль» пришел в себя и еще успеет ввязаться в борьбу за место в топ-4. А про чемпионство, наверное, надо забыть до следующего сезона.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем находится на 12-й строчке после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    «Молотобойцы» провалили старт сезона, писали даже о том, что руководство клуба задумалось об увольнении Дэвида Мойеса, но, судя по недавним матчам, команда наконец-то нашла свою игру.

    «Вест Хэм» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах, при этом одержав четыре победы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Конкретно в АПЛ «Вест Хэм» в этом месяце выиграл на своем поле у «Вулверхэмптона» и «Фулхэма» и поделил очки с «Саутгемптоном».

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Вест Хэма» — за 8.10.

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    Да, «Ливерпуль» только что остановил «Ман Сити» и голевую машину по имени Холанд, но это совсем не значит, что после этого «красные» спокойно справятся с «Вест Хэмом».

    Как раз наоборот, вполне вероятно, что команда Клоппа снова себе придумает проблемы. В ставках так всегда: там, где, казалось бы, все должно быть в порядке, фаворит внезапно портит все самые «железные» экспрессы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.02.

    К слову, в прошлом сезоне «Вест Хэму» удалось обыграть «Ливерпуль» (3:2), пусть и на своем поле. «Красные» в тот момент вообще напоминали непробиваемую стену.

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    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» потеряет очки после победы над «Ман Сити»?
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