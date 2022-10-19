В четверг, 19 октября, воронежский «Факел» примет московский «Спартак» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 18:00 мск. «Факел» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

В первом туре группового этапа Кубка России «Факел» в Петербурге проиграл «Зениту» (0:2), а во втором — крупно проиграл в Москве «Спартаку» (0:3).

Домашний матч 3-го тура завершился поражением от «Крыльев Советов» (0:1), после чего воронежцы в рамках РПЛ дома поделили очки с «Торпедо» (2:2).

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В последних матчах чемпионата России «Факел» дома сдержал «Зенит» (1:1), после чего на выезде не справился с «Химками» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 13 туров РПЛ «Факел» с 11 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 16-23, Максим Максимов забил 3 мяча.

«Спартак»

В матче 1-го тура Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле одолели «Крылья Советов» (1:0), а во 2-м туре дома крупно обыграли «Факел» (3:0).

Матч 3-го тура завершился неожиданным разгромом «Зенита» (3:0) в Москве, после чего в матче РПЛ красно-белые обыграли на выезде «Пари НН» (2:1).

В последних матчах «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (5:2) и в гостях сыграл вничью с ЦСКА (2:2), прервав пятиматчевую победную серию.

Календарь и таблица РПЛ

С 26 очками после 13 туров «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ. Разница мячей 31-16, Промес забил 11 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Спартака» — 1.74.

Команды встречались в рамках первого круга РПЛ. Домашний матч со «Спартаком» для воронежцев, несмотря на открытый в первом тайме счет, превратился после перерыва в разгром — 1:4.

Красно-белые набрали хороший ход и даже если Абаскаль решит дать лидерам отдохнуть, воронежцы им не соперники. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч .