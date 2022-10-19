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    «Спартак» в третий раз за два месяца разгромит «Факел»?

    «Факел» — «Спартак». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Спартак»
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    «Спартак» — «Факел»
    В четверг, 19 октября, воронежский «Факел» примет московский «Спартак» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 18:00 мск. «Факел» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Октября 2022 года
    Факел
  • Россия. Кубок
    •  Факел 18:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Факел»

    В первом туре группового этапа Кубка России «Факел» в Петербурге проиграл «Зениту» (0:2), а во втором — крупно проиграл в Москве «Спартаку» (0:3).

    Домашний матч 3-го тура завершился поражением от «Крыльев Советов» (0:1), после чего воронежцы в рамках РПЛ дома поделили очки с «Торпедо» (2:2).

    Коэффициенты матча Факел — Спартак

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    В последних матчах чемпионата России «Факел» дома сдержал «Зенит» (1:1), после чего на выезде не справился с «Химками» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 13 туров РПЛ «Факел» с 11 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 16-23, Максим Максимов забил 3 мяча.

    «Спартак»

    В матче 1-го тура Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле одолели «Крылья Советов» (1:0), а во 2-м туре дома крупно обыграли «Факел» (3:0).

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  • Вчера

    • Матч 3-го тура завершился неожиданным разгромом «Зенита» (3:0) в Москве, после чего в матче РПЛ красно-белые обыграли на выезде «Пари НН» (2:1).

    В последних матчах «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (5:2) и в гостях сыграл вничью с ЦСКА (2:2), прервав пятиматчевую победную серию.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 26 очками после 13 туров «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ. Разница мячей 31-16, Промес забил 11 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Спартака» — 1.74.

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    Команды встречались в рамках первого круга РПЛ. Домашний матч со «Спартаком» для воронежцев, несмотря на открытый в первом тайме счет, превратился после перерыва в разгром — 1:4.

    Красно-белые набрали хороший ход и даже если Абаскаль решит дать лидерам отдохнуть, воронежцы им не соперники. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.71.

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    «Факел» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» в третий раз за два месяца разгромит «Факел»?
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