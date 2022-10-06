«Шериф»
«Осы» являются лидерами чемпионата Молдовы занимая первое место в турнирной таблице. После 9-ти сыгранных матчей команда смогла набрать 21 очко и при этом забила соперникам 17 голов, а пропустила всего 3.
В Суперлиге Молдовы «Шериф» ни разу не проиграл в новом сезоне. В последнем туре чемпионата «осы» разгромили на своем поле «Сфынтул Георге» со счетом 3:0, а до этого на выезде не определили сильнейшего с «Зимбру» (0:0).
Коэффициенты матча Шериф — Реал Сосьедад
В Лиге Европы после двух сыгранных матчей «Шериф» занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 3 очка, такое же количество баллов имеет и «Манчестер Юнайтед», но у англичан лучшая разница забитых/пропущенных голов.
«Осы» набрали очки разгромив «Омонию» на выезде со счетом 0:3, а потерял баллы «Шериф» в матче с «Манчестер Юнайтедом» проиграв на своем поле со счетом 0:2.
«Реал Сосьедад»
«Бело-голубые» в данный момент занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 13 очков после 7-ми матчей. Этот коллектив забил 12 голов, а пропустил — 11.
В Примере «Реал Сосьедад» в последних двух турах одержал две победы над такими соперниками как «Эспаньол» со счетом 2:1 и «Жирона» со счетом 3:5. А до этого «бело-голубые» потерпели поражение от «Хетафе» проиграв им со счетом 2:1.
А вот в Лиге Европы у «Реала Сосьедада» дела идут очень хорошо и в данный момент команда является лидером группы Е набрав 6 очков после двух сыгранных матчей. В этом розыгрыше «бело-голубые» забили 3 гола, а пропустили — 1.
«Реал Сосьедад» в первом матче смог одержать минимальную победу над английским «Манчестер Юнайтедом» со счетом 0:1, а во второй встрече «бело-голубые» оказались сильнее «Омонии» обыграв их со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
На победу «Шерифа» в этом матче можно поставить за 6.10, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Реала Сосьеада» — за 1.62.
Прогноз — «Реал Сосьедад» конечно же является фаворитом этого матча, но и «Шериф», у которого есть характер точно сможет что-то показать на своем поле, поэтому ожидается результативный поединок двух сильных соперников.
Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.90.