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    «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Реал Сосьедад»
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    Микель Мерино
    «Шериф» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедада» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 19:45 (мск). «Шериф» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 06 Октября 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 19:45 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Шериф»

    «Осы» являются лидерами чемпионата Молдовы занимая первое место в турнирной таблице. После 9-ти сыгранных матчей команда смогла набрать 21 очко и при этом забила соперникам 17 голов, а пропустила всего 3.

    В Суперлиге Молдовы «Шериф» ни разу не проиграл в новом сезоне. В последнем туре чемпионата «осы» разгромили на своем поле «Сфынтул Георге» со счетом 3:0, а до этого на выезде не определили сильнейшего с «Зимбру» (0:0).

    Коэффициенты матча Шериф — Реал Сосьедад

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    В Лиге Европы после двух сыгранных матчей «Шериф» занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 3 очка, такое же количество баллов имеет и «Манчестер Юнайтед», но у англичан лучшая разница забитых/пропущенных голов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Осы» набрали очки разгромив «Омонию» на выезде со счетом 0:3, а потерял баллы «Шериф» в матче с «Манчестер Юнайтедом» проиграв на своем поле со счетом 0:2.

    «Реал Сосьедад»

    «Бело-голубые» в данный момент занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 13 очков после 7-ми матчей. Этот коллектив забил 12 голов, а пропустил — 11.

    В Примере «Реал Сосьедад» в последних двух турах одержал две победы над такими соперниками как «Эспаньол» со счетом 2:1 и «Жирона» со счетом 3:5. А до этого «бело-голубые» потерпели поражение от «Хетафе» проиграв им со счетом 2:1.

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    • А вот в Лиге Европы у «Реала Сосьедада» дела идут очень хорошо и в данный момент команда является лидером группы Е набрав 6 очков после двух сыгранных матчей. В этом розыгрыше «бело-голубые» забили 3 гола, а пропустили — 1.

    «Реал Сосьедад» в первом матче смог одержать минимальную победу над английским «Манчестер Юнайтедом» со счетом 0:1, а во второй встрече «бело-голубые» оказались сильнее «Омонии» обыграв их со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шерифа» в этом матче можно поставить за 6.10, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Реала Сосьеада» — за 1.62.

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    Прогноз — «Реал Сосьедад» конечно же является фаворитом этого матча, но и «Шериф», у которого есть характер точно сможет что-то показать на своем поле, поэтому ожидается результативный поединок двух сильных соперников.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.90.

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    «Шериф» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативны поединок
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