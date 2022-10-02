ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве Стартовый экран FIFA 23FIFA 23: топ-5 крутых моментов нового футбольного симулятора Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?
  • 23:30
    • «Бавария» разгромила «Байер» в Бундеслиге
  • 00:14
    • «Марсель» возглавил таблицу Лиги 1
  • 00:00
    • «Атлетик» разгромил« Альмерию», Нико Уильямс сделал гол+пас
  • 17:53
    • Конрад Лаймер может сменить клуб в Бундеслиге
  • 17:35
    • Тен Хаг: Мы будем играть не против Холанна, мы будем играть против «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «Валенсия» одержит долгожданную выездную победу

    «Эспаньол» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Испании, 2 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Эспаньол Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосе Луис Гайя
    «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Валенсии» в рамках 7-го тура Примеры. Матч состоится 2 октября, начало — 15:00 (мск). «Эспаньол» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Октября 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 15:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Эспаньол»

    «Попугаи» после 6-ти сыгранных матчей занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 4 очка. Команда смогла забить соперникам 7 голов, а в свои ворота пропустила — 12.

    «Эспаньол» в новом сезоне Примеры показал плохие результаты и смог одержать побед лишь в одном матче, два тура назад над «Атлетиком» обыграв его со счетом 0:1. Так же у команды был один ничейный поединок с «Сельтой» (2:2).

    Коэффициенты матча Эспаньол — Валенсия

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.252.70Фрибет$40
    •

    А в остальных матчах «попугаи» терпели поражения от «Райо Вальекно», который обыграл их со счетом 0:2, «Реал Мадрида» со счетом 1:3, «Севильи» со счетом 2:3 и «Реала Сосьедада» со счетом 2:1.

  • Трансферный дайджест. 20-26 сентября
  • Куда перейдет Беллингем, уйдет ли Канте из «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • 26/09/2022

    • «Эспаньол» проиграл четыре из пяти последних домашних поединков и только в одном команда смогла одержать победу.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» показали результаты немного получше и в данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Примеры набрав 9 очков после 6-ти матчей. Этот коллектив забивал 10 раз, а пропускал — 5.

    У «Валенсии» на протяжении всего сезона нестабильные результаты. Стартовала команда с победы над «Жироной» обыграв их со счетом 1:0, а после этого дважды проиграла «Атлетику» и «Атлетико» с одинаковым счетом 1:0.

    После этого «летучие мыши» смогли разгромить «Хетафе» со счетом 5:1 на своем поле, а в следующем матче опять таки проиграли «Райо Вальекано» со счетом 2:1. А в последнем туре Примеры «Валенсия» одержала победу над «Сельтой» со счетом 3:0.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» проиграла четыре из пяти последних выездных матче и в одном поединке команда довольствовалась ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эспаньола» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Валенсии» — за 2.80.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - «Эспаньол» находится в ужасной форме и к тому же на этот матч у команды много игроков не смогут выйти на поле из-за травм. А «Валенсия» хоть и не всегда, но может показывать хорошую игру, поэтому ожидаем долгожданную выездную победу от «летучих мышей».

    Ставка — Победа «Валенсии» за 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Шаповалов — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нисиока — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Уфа — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ингулец — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Оренбург — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. «Валенсия» одержит долгожданную выездную победу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры