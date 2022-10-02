«Эспаньол» на своем поле сыграет против «Валенсии» в рамках 7-го тура Примеры. Матч состоится 2 октября, начало — 15:00 (мск). «Эспаньол» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Попугаи» после 6-ти сыгранных матчей занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 4 очка. Команда смогла забить соперникам 7 голов, а в свои ворота пропустила — 12.

«Эспаньол» в новом сезоне Примеры показал плохие результаты и смог одержать побед лишь в одном матче, два тура назад над «Атлетиком» обыграв его со счетом 0:1. Так же у команды был один ничейный поединок с «Сельтой» (2:2).

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А в остальных матчах «попугаи» терпели поражения от «Райо Вальекно», который обыграл их со счетом 0:2, «Реал Мадрида» со счетом 1:3, «Севильи» со счетом 2:3 и «Реала Сосьедада» со счетом 2:1.

«Эспаньол» проиграл четыре из пяти последних домашних поединков и только в одном команда смогла одержать победу.

«Валенсия»

«Летучие мыши» показали результаты немного получше и в данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Примеры набрав 9 очков после 6-ти матчей. Этот коллектив забивал 10 раз, а пропускал — 5.

У «Валенсии» на протяжении всего сезона нестабильные результаты. Стартовала команда с победы над «Жироной» обыграв их со счетом 1:0, а после этого дважды проиграла «Атлетику» и «Атлетико» с одинаковым счетом 1:0.

После этого «летучие мыши» смогли разгромить «Хетафе» со счетом 5:1 на своем поле, а в следующем матче опять таки проиграли «Райо Вальекано» со счетом 2:1. А в последнем туре Примеры «Валенсия» одержала победу над «Сельтой» со счетом 3:0.

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«Валенсия» проиграла четыре из пяти последних выездных матче и в одном поединке команда довольствовалась ничьей.

Прогноз и ставка

На победу «Эспаньола» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Валенсии» — за 2.80.

Прогноз - «Эспаньол» находится в ужасной форме и к тому же на этот матч у команды много игроков не смогут выйти на поле из-за травм. А «Валенсия» хоть и не всегда, но может показывать хорошую игру, поэтому ожидаем долгожданную выездную победу от «летучих мышей».

Ставка — Победа «Валенсии» за 2.80.