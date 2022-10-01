«Белшина»
Бобруйчане выступают на привычном для себя уровне. Ныне команда находится на вполне подобающем 11 месте.
Правда, проблемы в обороне у «Белшины» имеются, и немалые. В 22 матчах пропущено уже 33 мяча.
В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. «Белшина» не дала себя обыграть «Слуцку» (0:0).
«Белшина» относительно неудачно играет с брестчанами. Из пяти последних поединков команда добыла одну победу при двух коллизиях.
«Динамо» Брест
«Динамо» Брест нынешний сезон проводит более чем скромно. Нынешнее 14 место явно не назовешь успешной диспозицией.
Да и вообще, брестчане еще находятся в самой гуще борьбы за сохранение места в высшей лиге. Сейчас динамовцы как раз пребывают в зоне стыков.
В предыдущем туре «Динамо» Брест вновь разочаровало. Дома команда по всем статьям уступила «Славии» (1:3).
«Динамо» Брест наверняка постарается разжиться очками. Нужно как можно на большее расстояние отдалиться от дуэта аутсайдеров.
Прогноз и ставка
На победу «Белшины» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Динамо» Брест — за 3.98.
«Белшина» не столь стабильна в плане игры и результатов.
«Динамо» Брест
Брестчане испытывают трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.