«Белшина» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 13:00 мск. «Белшина» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белшина»

Бобруйчане выступают на привычном для себя уровне. Ныне команда находится на вполне подобающем 11 месте.

Правда, проблемы в обороне у «Белшины» имеются, и немалые. В 22 матчах пропущено уже 33 мяча.

В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. «Белшина» не дала себя обыграть «Слуцку» (0:0).

Все прогнозы на футбол

«Белшина» относительно неудачно играет с брестчанами. Из пяти последних поединков команда добыла одну победу при двух коллизиях.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест нынешний сезон проводит более чем скромно. Нынешнее 14 место явно не назовешь успешной диспозицией.

Да и вообще, брестчане еще находятся в самой гуще борьбы за сохранение места в высшей лиге. Сейчас динамовцы как раз пребывают в зоне стыков.

В предыдущем туре «Динамо» Брест вновь разочаровало. Дома команда по всем статьям уступила «Славии» (1:3).

«Динамо» Брест наверняка постарается разжиться очками. Нужно как можно на большее расстояние отдалиться от дуэта аутсайдеров.

Прогноз и ставка

На победу «Белшины» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Динамо» Брест — за 3.98.

«Белшина» не столь стабильна в плане игры и результатов.

«Динамо» Брест в нынешнем сезоне выглядит бледно .

Брестчане испытывают трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.