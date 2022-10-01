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    Забивать будут не все?!

    «Белшина» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 1 октября 2022 года

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    «Динамо» Брест
    «Белшина» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 13:00 мск. «Белшина» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Октября 2022 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 13:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
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    «Белшина»

    Бобруйчане выступают на привычном для себя уровне. Ныне команда находится на вполне подобающем 11 месте.

    Правда, проблемы в обороне у «Белшины» имеются, и немалые. В 22 матчах пропущено уже 33 мяча.

    В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. «Белшина» не дала себя обыграть «Слуцку» (0:0).

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    «Белшина» относительно неудачно играет с брестчанами. Из пяти последних поединков команда добыла одну победу при двух коллизиях.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест нынешний сезон проводит более чем скромно. Нынешнее 14 место явно не назовешь успешной диспозицией.

    Да и вообще, брестчане еще находятся в самой гуще борьбы за сохранение места в высшей лиге. Сейчас динамовцы как раз пребывают в зоне стыков.

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    • В предыдущем туре «Динамо» Брест вновь разочаровало. Дома команда по всем статьям уступила «Славии» (1:3).

    «Динамо» Брест наверняка постарается разжиться очками. Нужно как можно на большее расстояние отдалиться от дуэта аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Белшины» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Динамо» Брест — за 3.98.

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    «Белшина» не столь стабильна в плане игры и результатов.

    «Динамо» Брест в нынешнем сезоне выглядит бледно.

    Брестчане испытывают трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Белшина» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все?!
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