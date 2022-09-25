«Арсенал» Тула
Команда Олега Кононова заметно пробуксовывает. Такими темпами можно даже в стыки не попасть!
На текущий момент «Арсенал» Тула находится на 7 месте. Причем отставание от зоны стыков составляет только 2 очка.
Коэффициенты матча Арсенал Тула — Волга Ульяновск
Минувший тур команда откровенно провалила. Туляки на выезде уступили нестабильной «Кубани» (2:1).
Разумеется, в родных стенах «канониры» рассчитывают исключительно на три очка. Так что ждем от команды Кононова частых атакующих акций.
«Волга»
Ульяновский клуб пока твердо стоит на вылет. В 10 матчах «Волга» набрала всего 5 очков, занимая последнее место в таблице.
При этом «Волга» имеет проблемы с надежностью тылов. В 10 матчах команда пропустила уже 18 раз.
В предыдущем туре команда вновь разочаровала результатом. Дома ульяновский клуб не сумел одолеть «Шинник» (1:1).
В этом поединке гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Да и вообще, «Волга» смотрится слабее всех в лиге.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Волги» — за 5.75.
«Арсенал» Тула
«Волга» наверняка будет действовать вторым номером.
Туляки имеют в своем составе опытных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.12.