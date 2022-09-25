«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Команда Олега Кононова заметно пробуксовывает. Такими темпами можно даже в стыки не попасть!

На текущий момент «Арсенал» Тула находится на 7 месте. Причем отставание от зоны стыков составляет только 2 очка.

Коэффициенты матча Арсенал Тула — Волга Ульяновск 1X2Новым игрокам 1.404.2010.50Фрибет$40

Минувший тур команда откровенно провалила. Туляки на выезде уступили нестабильной «Кубани» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Разумеется, в родных стенах «канониры» рассчитывают исключительно на три очка. Так что ждем от команды Кононова частых атакующих акций.

«Волга»

Ульяновский клуб пока твердо стоит на вылет. В 10 матчах «Волга» набрала всего 5 очков, занимая последнее место в таблице.

При этом «Волга» имеет проблемы с надежностью тылов. В 10 матчах команда пропустила уже 18 раз.

В предыдущем туре команда вновь разочаровала результатом. Дома ульяновский клуб не сумел одолеть «Шинник» (1:1).

В этом поединке гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Да и вообще, «Волга» смотрится слабее всех в лиге.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Волги» — за 5.75.

«Арсенал» Тула намеревается как можно скорее подняться в группу лидеров .

«Волга» наверняка будет действовать вторым номером.

Туляки имеют в своем составе опытных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.12.