Кипр
Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций неудачно. Сейчас в активе у киприотов два заработанных балла.
Коллектив занимает последнее четвертое место, уступая Северной Ирландии по дополнительным показателям.
При этом главной проблемой команды остается реализация. В четырех матчах сборная Кипра забила всего два раза.
В минувшем туре киприоты сыграли вничью против Северной Ирландии (2:2) на выезде.
Греция
Это единственная группа Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы во всех четырех стартовых матчах.
Причем Греция забила 7 мячей и ни разу не пропустила в четырех поединках данной стадии турнира.
Предыдущий поединок в турнире команде удался на славу. Греки уверенно переиграли дома Косово с результатом 2:0.
В предыдущий раз коллектив потерпел поражение от Черногории (0:1) на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех хозяев поля оценивается в 6,00, равно как и ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — Греция выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.