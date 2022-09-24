ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 23:50
    • Гол Салаи принес Венгрии победу над Германией
  • 23:40
    • Италия минимально выиграла у Англии
  • 23:48
    • Дани Алвес: Роналду является примером для всех нас
  • 23:39
    • Финляндия и Румыния разошлись миром, Босния обыграла Черногорию
  • 23:11
    • Игроки «Барселоны» Араухо и Кунде получили травмы в сборных
  • 20:04
    • Холанн: Я был фанатом «Манчестер Сити» всю мою жизнь
  • 19:35
    • Лукас Эрнандес может продлить контракт с «Баварией»
    Все новости спорта

    Продолжится ли беспроигрышная серия Греции?

    Кипр — Греция. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Кипра Прогнозы на сборную Греции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Кипр — Греция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Греция уже вышла в дивизион B
    Кипр сыграет на своем поле с Грецией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Кипр — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кипр

    Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций неудачно. Сейчас в активе у киприотов два заработанных балла.

    Коллектив занимает последнее четвертое место, уступая Северной Ирландии по дополнительным показателям.

    При этом главной проблемой команды остается реализация. В четырех матчах сборная Кипра забила всего два раза.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В минувшем туре киприоты сыграли вничью против Северной Ирландии (2:2) на выезде.

    Греция

    Это единственная группа Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы во всех четырех стартовых матчах.

    Причем Греция забила 7 мячей и ни разу не пропустила в четырех поединках данной стадии турнира.

  • Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • Все интриги оставшихся двух туров Лиги наций УЕФА
  • 22/09/2022

    • Предыдущий поединок в турнире команде удался на славу. Греки уверенно переиграли дома Косово с результатом 2:0.

    В предыдущий раз коллектив потерпел поражение от Черногории (0:1) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, равно как и ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — Греция выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Мария — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Остапенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЮАР — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Северсталь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Грузия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Словения — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кипр — Греция: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия Греции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры