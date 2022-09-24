Кипр сыграет на своем поле с Грецией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Кипр — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций неудачно. Сейчас в активе у киприотов два заработанных балла.

Коллектив занимает последнее четвертое место, уступая Северной Ирландии по дополнительным показателям.

При этом главной проблемой команды остается реализация. В четырех матчах сборная Кипра забила всего два раза.

Все прогнозы на Лигу наций

В минувшем туре киприоты сыграли вничью против Северной Ирландии (2:2) на выезде.

Греция

Это единственная группа Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы во всех четырех стартовых матчах.

Причем Греция забила 7 мячей и ни разу не пропустила в четырех поединках данной стадии турнира.

Предыдущий поединок в турнире команде удался на славу. Греки уверенно переиграли дома Косово с результатом 2:0.

В предыдущий раз коллектив потерпел поражение от Черногории (0:1) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, равно как и ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — Греция выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.