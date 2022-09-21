Матч 21 тура чемпионата Аргентины между «Патронато» и клубом «Росарио Сентраль» состоится 21 сентября на «Пресбитеро Бартоломе Грелья» (Парана). Начало в 00:00 мск. «Патронато» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

«Патронато» по итогам 19 туров аргентинского чемпионата находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 27 баллов. От лидера отстает на девять пунктов.

В текущем первенстве «красно-черные» смогли добиться семи победных результатов, а также по шесть раз играли вничью и терпели фиаско.

В последних шести поединках команда одержала только одну победу — над «Платенсе» (1:0) — при двух поражениях и двух ничьих.

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«Патронато» довольно-таки сильно проводит домашние встречи. Коллектив смог выиграть шесть игр из 10 проведенных при двух ничьих и одной неудаче.

«Росарио Сентраль»

У «Росарио Сентраль» в копилке числится 23 зачетных пункта, с которыми коллектив разместился в турнирной таблице аж на 19 позиции.

«Железнодорожники» за 19 проведенных встреч смогли выиграть в шести из них, восемь раз они уходили с поля поверженными и четырежды расписывали мировые.

В минувшем туре первенства «желто-синие» на своем поле сыграли вничью с «Эстудиантесом» (1:1).

В последних двух поединках аргентинского первенства коллектив не выиграл, ведь в предпоследнем туре уступил «Аргентинос Хуниорс» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет более 2,5 голов за 2,62.