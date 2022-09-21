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    Кто вернется к победам?

    «Патронато» — «Росарио Сентраль». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 21 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Патронато» — «Росарио Сентраль»
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    «Росарио Сентраль» не выиграл в двух последних матчах
    Матч 21 тура чемпионата Аргентины между «Патронато» и клубом «Росарио Сентраль» состоится 21 сентября на «Пресбитеро Бартоломе Грелья» (Парана). Начало в 00:00 мск. «Патронато» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 21 Сентября 2022 года
    Патронато
  • Аргентина. Примера
    •  Патронато 00:00 Росарио Сентраль Росарио Сентраль
  • Росарио
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    «Патронато»

    «Патронато» по итогам 19 туров аргентинского чемпионата находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 27 баллов. От лидера отстает на девять пунктов.

    В текущем первенстве «красно-черные» смогли добиться семи победных результатов, а также по шесть раз играли вничью и терпели фиаско.

    В последних шести поединках команда одержала только одну победу — над «Платенсе» (1:0) — при двух поражениях и двух ничьих.

    Все прогнозы на футбол

    «Патронато» довольно-таки сильно проводит домашние встречи. Коллектив смог выиграть шесть игр из 10 проведенных при двух ничьих и одной неудаче.

    «Росарио Сентраль»

    У «Росарио Сентраль» в копилке числится 23 зачетных пункта, с которыми коллектив разместился в турнирной таблице аж на 19 позиции.

    «Железнодорожники» за 19 проведенных встреч смогли выиграть в шести из них, восемь раз они уходили с поля поверженными и четырежды расписывали мировые.

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    • В минувшем туре первенства «желто-синие» на своем поле сыграли вничью с «Эстудиантесом» (1:1).

    В последних двух поединках аргентинского первенства коллектив не выиграл, ведь в предпоследнем туре уступил «Аргентинос Хуниорс» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет более 2,5 голов за 2,62.

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    «Патронато» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто вернется к победам?
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