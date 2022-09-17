«Антальяспор»
Старт чемпионата эта команда явно не может записать себе в актив. «Антальяспор» осел на скромном 12 месте.
Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Антальяспор» на выезде минимально уступил «Кайсериспору».
Это поражение стало для команды третьим к ряду. Хотя до них «Антальяспор» сенсационно разгромил действующего чемпиона «Трабзонспор» (5:2).
«Антальяспор» забил всего 8 мячей. 5 из них записал в свой актив американский форвард Хаджи Райт.
«Адана Демирспор»
Команда Артема Дзюбы выступает весьма успешно. 4 место в таблице с минимальным отставанием от лидера — прекрасный результат.
Вот только роль Дзюбы в этом не столь значительна. Российский форвард забил лишь один мяч в трех сыгранных поединках.
А вот в предыдущем туре «Адана Демирспор» переиграл «Трабзонспор» (3:2). Победа была добыта в самом эндшпиле встречи.
В этом поединке «Адана Демирспор» наверняка будет активно атаковать. Быть может, свой шанс получит и Дзюба, пусть и не с первых минут.
Прогноз и ставка
На победу «Антальяспора» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Адана Демирспора» — за 3.30.
«Антальяспор» крайне нестабилен.
«Адана Демирспор»
Гости смотрятся монолитно, и наверняка продолжат удивлять. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспора» с коэффициентом 3.30.