«Антальяспор» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках 7-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антальяспор»

Старт чемпионата эта команда явно не может записать себе в актив. «Антальяспор» осел на скромном 12 месте.

Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Антальяспор» на выезде минимально уступил «Кайсериспору».

Это поражение стало для команды третьим к ряду. Хотя до них «Антальяспор» сенсационно разгромил действующего чемпиона «Трабзонспор» (5:2).

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«Антальяспор» забил всего 8 мячей. 5 из них записал в свой актив американский форвард Хаджи Райт.

«Адана Демирспор»

Команда Артема Дзюбы выступает весьма успешно. 4 место в таблице с минимальным отставанием от лидера — прекрасный результат.

Вот только роль Дзюбы в этом не столь значительна. Российский форвард забил лишь один мяч в трех сыгранных поединках.

А вот в предыдущем туре «Адана Демирспор» переиграл «Трабзонспор» (3:2). Победа была добыта в самом эндшпиле встречи.

В этом поединке «Адана Демирспор» наверняка будет активно атаковать. Быть может, свой шанс получит и Дзюба, пусть и не с первых минут.

Прогноз и ставка

На победу «Антальяспора» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Адана Демирспора» — за 3.30.

«Антальяспор» крайне нестабилен.

«Адана Демирспор» в последних матчах выглядит весьма убедительно .

Гости смотрятся монолитно, и наверняка продолжат удивлять. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспора» с коэффициентом 3.30.