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    Команда Дзюбы снова победит?!

    «Антальяспор» — «Адана Демирспор». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Суперлига, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Адана Демирспор»
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    Артем Дзюба
    «Антальяспор» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках 7-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Сентября 2022 года
    Антальяспор
  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Антальяспор»

    Старт чемпионата эта команда явно не может записать себе в актив. «Антальяспор» осел на скромном 12 месте.

    Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Антальяспор» на выезде минимально уступил «Кайсериспору».

    Это поражение стало для команды третьим к ряду. Хотя до них «Антальяспор» сенсационно разгромил действующего чемпиона «Трабзонспор» (5:2).

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    «Антальяспор» забил всего 8 мячей. 5 из них записал в свой актив американский форвард Хаджи Райт.

    «Адана Демирспор»

    Команда Артема Дзюбы выступает весьма успешно. 4 место в таблице с минимальным отставанием от лидера — прекрасный результат.

    Вот только роль Дзюбы в этом не столь значительна. Российский форвард забил лишь один мяч в трех сыгранных поединках.

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    • А вот в предыдущем туре «Адана Демирспор» переиграл «Трабзонспор» (3:2). Победа была добыта в самом эндшпиле встречи.

    В этом поединке «Адана Демирспор» наверняка будет активно атаковать. Быть может, свой шанс получит и Дзюба, пусть и не с первых минут.

    Прогноз и ставка

    На победу «Антальяспора» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Адана Демирспора» — за 3.30.

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    «Антальяспор» крайне нестабилен.

    «Адана Демирспор» в последних матчах выглядит весьма убедительно.

    Гости смотрятся монолитно, и наверняка продолжат удивлять. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспора» с коэффициентом 3.30.

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    «Антальяспор» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Команда Дзюбы снова победит?!
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