В четверг, 15 сентября «Партизан» на своём поле примет «Ниццу». Это будет игра в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 22:00 (мск). «Партизан» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

Зрелищная и яркая игра 1-го тура Лиги конференций. Показали футболисты «Партизана» и «Словацко».

Уже к 20-й минуте поединка чешский клуб вел со счётом 2:0. Плюс у «гробарей» был удалён с поля Белич. Футболист пропустит игру с «Ниццей» — дисквалификация.

Коэффициенты матча Партизан — Ницца 1X2Новым игрокам 3.103.402.30Фрибет$40

Даже при таких услових вице-чемпион Сербии не бросил играть и был вознагражден ничейным результатом (3:3).

Все прогнозы на Лигу конференций

Параллельно «Партизан» играет в чемпионате страны. В 11 туре вице-чемпион буквально уничтожил «Лучани» (6:0). В таблице клуб занимает 7-е место.

«Ницца»

5-й клуб французской Лиги 1 набрал первое очко в турнирной таблицы. «Орлята» закончили встречу с «Кёльном» — вничью.

В чемпионате Франции «Ницца» добилась успеха над «Аяччо» (1:0) и поднялась на 12 место в таблице. Буквально ещё одна победа нашего спорта.

В этом сезоне «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой» и «Страсбургом», а ещё «Кёльн» потерпел поражение от «Клермона» (0:1), «Марселя» (0:3). И была гостевая победа — над «Жироной».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой паре отдают небольшое преимущество французам. На победу «Партизана» оценивают в 3.10, а успех «Ниццы» — в 2.27, тогда как на ничью можно поставить — за 3.40.

«Партизан» — более именитый клуб, чем «Словацко». Да и опыта в международных играх больше. Вице-чемпион, наверняка одержит победу в выездной встрече.

Наши прогноз и ставка — победа «Партизана» с коэффициентом 2.48.