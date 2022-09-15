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    «Партизан» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет D, 15 сентября 2022 года

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    «Партизан» — участник группового этапа Лиги конференций
    В четверг, 15 сентября «Партизан» на своём поле примет «Ниццу». Это будет игра в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 22:00 (мск). «Партизан» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 15 Сентября 2022 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Партизан»

    Зрелищная и яркая игра 1-го тура Лиги конференций. Показали футболисты «Партизана» и «Словацко».

    Уже к 20-й минуте поединка чешский клуб вел со счётом 2:0. Плюс у «гробарей» был удалён с поля Белич. Футболист пропустит игру с «Ниццей» — дисквалификация.

    Коэффициенты матча Партизан — Ницца

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  • 3.103.402.30Фрибет$40
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    Даже при таких услових вице-чемпион Сербии не бросил играть и был вознагражден ничейным результатом (3:3).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Параллельно «Партизан» играет в чемпионате страны. В 11 туре вице-чемпион буквально уничтожил «Лучани» (6:0). В таблице клуб занимает 7-е место.

    «Ницца»

    5-й клуб французской Лиги 1 набрал первое очко в турнирной таблицы. «Орлята» закончили встречу с «Кёльном» — вничью.

    В чемпионате Франции «Ницца» добилась успеха над «Аяччо» (1:0) и поднялась на 12 место в таблице. Буквально ещё одна победа нашего спорта.

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    • В этом сезоне «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой» и «Страсбургом», а ещё «Кёльн» потерпел поражение от «Клермона» (0:1), «Марселя» (0:3). И была гостевая победа — над «Жироной».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой паре отдают небольшое преимущество французам. На победу «Партизана» оценивают в 3.10, а успех «Ниццы» — в 2.27, тогда как на ничью можно поставить — за 3.40.

    «Партизан» — более именитый клуб, чем «Словацко». Да и опыта в международных играх больше. Вице-чемпион, наверняка одержит победу в выездной встрече.

    Наши прогноз и ставка — победа «Партизана» с коэффициентом 2.48.

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    «Партизан» — «Ницца»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Ожидать ли обмена голами?
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