«Халл Сити» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Халл Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл Сити» пока не может найти свою игру. Нынешнее 12 место явно не устраивает, но шансы на подъем еще будут.

Причем команда лишь на два очка отстает от зоны плей-офф. Правда, «Халл Сити» пропустил в свои ворота уже 15 мячей.

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Предыдущий тур для команды сложился неудачно. «Халл Сити» в родных стенах уступил лидеру Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

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«Халл Сити» традиционно безуспешно противостоит «Сток Сити». Три последних поединка были проиграны.

«Сток Сити»

«Сток Сити» начал чемпионат явно ниже ожиданий. На текущий момент команда находится на 20 месте в таблице.

Вот только опасная зона совсем рядом. Команда имеет столько же очков (8), сколько и находящийся там «Кардифф».

В минувшем туре «Сток Сити» вновь разочаровал. Команда на выезде уступила «Редингу» со счетом 2:1.

Наверняка в этом поединке гости будут пытаться добыть три очка. Амбиции клуба явно выше нынешних позиций.

Прогноз и ставка

На победу «Сток Сити» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Халл Сити» — за 2.90.

«Халл Сити» в нынешнем сезоне выглядит бледно .

Гости планируют выбраться из сложного турнирного положения.

Хозяева слишком неудачно действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 2.40.