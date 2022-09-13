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    «Халл Сити» снова проиграет

    «Халл Сити» — «Сток Сити». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионшип, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Сток Сити»
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    Жан-Микель Сери
    «Халл Сити» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Халл Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Сентября 2022 года
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    «Халл Сити»

    «Халл Сити» пока не может найти свою игру. Нынешнее 12 место явно не устраивает, но шансы на подъем еще будут.

    Причем команда лишь на два очка отстает от зоны плей-офф. Правда, «Халл Сити» пропустил в свои ворота уже 15 мячей.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Сток Сити

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    Предыдущий тур для команды сложился неудачно. «Халл Сити» в родных стенах уступил лидеру Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Халл Сити» традиционно безуспешно противостоит «Сток Сити». Три последних поединка были проиграны.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» начал чемпионат явно ниже ожиданий. На текущий момент команда находится на 20 месте в таблице.

    Вот только опасная зона совсем рядом. Команда имеет столько же очков (8), сколько и находящийся там «Кардифф».

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    • В минувшем туре «Сток Сити» вновь разочаровал. Команда на выезде уступила «Редингу» со счетом 2:1.

    Наверняка в этом поединке гости будут пытаться добыть три очка. Амбиции клуба явно выше нынешних позиций.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сток Сити» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Халл Сити» — за 2.90.

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    «Халл Сити» в нынешнем сезоне выглядит бледно.

    Гости планируют выбраться из сложного турнирного положения.

    Хозяева слишком неудачно действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 2.40.

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    «Халл Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. «Халл Сити» снова проиграет
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