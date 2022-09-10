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    Поможет ли «быкам» смена наставника?

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д
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    Марко Розе
    В 6-м туре первой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссия». Встреча, которая состоится 10 сентября, начнется в 16:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Сентября 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» в минувшем чемпионате занял четвертое место и получил билет в ЛЧ. Этот же сезон он начал проигрышем в Суперкубке Германии от «Баварии» 3:5.

    Чемпионат «быки» начали с двух мирных исходов, после чего в гостях уступили «Униону» 1:2 и в родных стенах добились виктории над «Вольфсбургом» 2:0, и разнесли любителей со счетом 8:0 в Кубке страны.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Боруссия Д

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    Последующие же два поединка команда провалила. Сперва она в рамках Бундеслиги на выезде потерпела крупное фиаско от «Айнтрахта» 0:4, а затем дома в на старте Лиги чемпионов была разгромлена донецким «Шахтером» 1:4.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    И данные неудачи стоили тренерского места Доменико Тедеско. Ему на смену пришел спасать положение Марко Розе.

    «Боруссия» Д

    Дортмундский клуб, который в прошлом сезоне стал серебряным призером, в этом чемпионате также будет бороться за медали.

    В первых пяти турах «шмели» набрали 12 очков и делят с «Фрайбургом» первую строку в турнирной таблице, но уступают конкуренту по дополнительным показателям.

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    • «Боруссия» в четырех встречах одерживала виктории, а также потерпела поражение в родных стенах от «Вердера» 2:3, пропустив все три мяча на последних минутах. В прошлом же туре дортмундцы дома одолели «Хоффенхайм» 1:0.

    Накануне же они одолели на старте ЛЧ на своем поле 3:0 «Копенгаген». Отметим, что «Боруссия» выиграла свои четыре последние выездные официальные игры, где три из них пришлись на чемпионат Германии.

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    В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» дважды взял верх над «Боруссией» Д — 4:1 на выезде и 2:1 в родных стенах.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпциг» — 2.43, победа «Боруссии» Д — 2.85, ничья — 3.94.

    Ожидаем, что смена главного тренера придаст «Лейпцигу» уверенности, особенно в игре у своих ворот, и хозяева внимательно сыграют в защите, что и скажется на результативности этого поединка.

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    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Поможет ли «быкам» смена наставника?
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