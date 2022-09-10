В 6-м туре первой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссия». Встреча, которая состоится 10 сентября, начнется в 16:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в минувшем чемпионате занял четвертое место и получил билет в ЛЧ. Этот же сезон он начал проигрышем в Суперкубке Германии от «Баварии» 3:5.

Чемпионат «быки» начали с двух мирных исходов, после чего в гостях уступили «Униону» 1:2 и в родных стенах добились виктории над «Вольфсбургом» 2:0, и разнесли любителей со счетом 8:0 в Кубке страны.

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Последующие же два поединка команда провалила. Сперва она в рамках Бундеслиги на выезде потерпела крупное фиаско от «Айнтрахта» 0:4, а затем дома в на старте Лиги чемпионов была разгромлена донецким «Шахтером» 1:4.

Календарь и таблица Бундеслиги

И данные неудачи стоили тренерского места Доменико Тедеско. Ему на смену пришел спасать положение Марко Розе.

«Боруссия» Д

Дортмундский клуб, который в прошлом сезоне стал серебряным призером, в этом чемпионате также будет бороться за медали.

В первых пяти турах «шмели» набрали 12 очков и делят с «Фрайбургом» первую строку в турнирной таблице, но уступают конкуренту по дополнительным показателям.

«Боруссия» в четырех встречах одерживала виктории, а также потерпела поражение в родных стенах от «Вердера» 2:3, пропустив все три мяча на последних минутах. В прошлом же туре дортмундцы дома одолели «Хоффенхайм» 1:0.

Накануне же они одолели на старте ЛЧ на своем поле 3:0 «Копенгаген». Отметим, что «Боруссия» выиграла свои четыре последние выездные официальные игры, где три из них пришлись на чемпионат Германии.

В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» дважды взял верх над «Боруссией» Д — 4:1 на выезде и 2:1 в родных стенах.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпциг» — 2.43, победа «Боруссии» Д — 2.85, ничья — 3.94.

Ожидаем, что смена главного тренера придаст «Лейпцигу» уверенности, особенно в игре у своих ворот, и хозяева внимательно сыграют в защите, что и скажется на результативности этого поединка.