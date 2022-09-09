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    «Леганес» без набранных баллов не останется

    «Лас-Пальмас» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Леганес»
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    «Леганес»
    9 сентября в стартовом поединке 5-го туре Сегунды-2022/23 «Лас-Пальмас» на своем поле примет «Леганес». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Сентября 2022 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 22:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в прошлом сезоне имел возможность повысится до Примеры. Основную часть первенства клуб завершил на четвертой строке и получил право играть в плей-офф.

    Однако там «сине-желтые» споткнулись же на первом сопернике, дважды проиграв в канарском дерби «Тенерифе». Предсезонные спарринги они провели не лучшим образом, выиграв лишь один поединок из шести проведенных.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Леганес

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    Новый сезон Сегунды «Лас-Пальмас» начал домашней мировой с «Сарагосой» 0:0, после чего на выезде разгромил «Малагу» 4:0 и на своем поле переиграл дебютанта ФК «Андорру» 2:0.

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    В минувшем же туре островитяне расписали выездную ничью с вылетевшим из Примеры «Алавесом» 1:1. И с восемью очками они делят третье место еще с тремя коллективами.

    «Леганес»

    «Леганес», который еще пару лет тому назад играл в Примере, превратился в середняка Сегунды. Так, в прошлом сезоне он финишировал на 12-й строке в турнирной таблице.

    Этот же чемпионат «огурцы» начали просто отвратительно, проиграв первые три стартовые поединка, забив за все это время лишь один гол, а пропустили в свои ворота четыре мяча.

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    • Стартовал коллектив из пригорода Мадрида с домашнего фиаско от «Алавеса» со счетом 1:2, после чего потерпел неудачи и в выездных встречах — от «Овьедо» и «Луго» с одинаковым результатом по 0:1.

    И только в минувшем игровом дне «Леганес» прервал свою негативную серию, переиграв в родных стенах «Эйбар» со счетом 2:1. С тремя очками он идет на 17 строке в турнирной таблице среди 22 участников.

    Вот уже как два сезона подряд данные клубы обмениваются домашними викториями. В прошлом чемпионате «Лас-Пальмас» на своем поле выиграл 4:2, а в гостях уступил 1:4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Леганеса» дают — 4.26, ничья оценена — в 3.38.

    После неудачного старта «Леганес» начал приходить в себя и, вполне возможно, наберет очки и во втором поединке подряд. В общем, рекомендуем ставить с Х на гостей.

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    «Лас-Пальмас» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. «Леганес» без набранных баллов не останется
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