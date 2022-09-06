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    «Банфилд» помешает «Атлетико Тукуман» возглавить таблицу?

    «Атлетико Тукуман» — «Банфилд». Прогноз (к. 1.89) и ставки на чемпионат Аргентины 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Тукуман» — «Банфилд»
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    Домашняя победная серия «Атлетико Тукуман» составляет пять матчей
    «Атлетико Тукуман» сыграет на своем поле против «Банфилда» в рамках 17-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 03:30 мск. «Атлетико Тукуман» — «Банфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Тукуман»

    «Атлетико Тукуман» занимает второе место в таблице аргентинской Примеры после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    Команда Хуана Мануэля Асконсабаля мощно провела июль, одержав шесть побед подряд, но в августе немного забуксовала.

    В прошлом месяце «Атлетико Тукуман» выиграл два из пяти матчей — против «Сентраль Кордобы» и «Барракас Сентраль». В обоих случаях клуб из Сан-Мигель-де-Тукуман набрал по три очка на своем поле.

    Между тем, гостевые встречи с «Арсеналом» и «Бока Хуниорс» завершились поражениями, а игра с «Тигре» — вничью 0:0.

    Домашняя победная серия «Атлетико Тукуман» составляет пять матчей, а беспроигрышная — девять.

    «Банфилд»

    «Банфилд» тем временем находится на 20-й строчке, набрав в 16-ти матчах 18 очков.

    Судя по всему, «Банфилд» уже смирился с тем, что в текущем чемпионате ему не удастся добиться чего-то серьезного.

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    В десяти предыдущих матчах команда Диего Дабове одержала лишь одну победы. В конце августа «зеленые» выиграли на выезде у «Росарио Сентраль».

    Но также стоит отметить, что «Банфилд» проиграл три из четырех предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико Тукуман» можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Банфилда» — за 4.33.

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    «Банфилд» в случае победы поднимется на первое место. И этой мотивации хозяевам поля должно быть достаточно в предстоящем матче.

    Ставка — победа «Атлетико Тукуман» за 1.89.

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    «Атлетико Тукуман» — «Банфилд»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. «Банфилд» помешает «Атлетико Тукуман» возглавить таблицу?
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