«Атлетико Тукуман» сыграет на своем поле против «Банфилда» в рамках 17-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 03:30 мск. «Атлетико Тукуман» — «Банфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Тукуман»

«Атлетико Тукуман» занимает второе место в таблице аргентинской Примеры после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

Команда Хуана Мануэля Асконсабаля мощно провела июль, одержав шесть побед подряд, но в августе немного забуксовала.

В прошлом месяце «Атлетико Тукуман» выиграл два из пяти матчей — против «Сентраль Кордобы» и «Барракас Сентраль». В обоих случаях клуб из Сан-Мигель-де-Тукуман набрал по три очка на своем поле.

Между тем, гостевые встречи с «Арсеналом» и «Бока Хуниорс» завершились поражениями, а игра с «Тигре» — вничью 0:0.

Домашняя победная серия «Атлетико Тукуман» составляет пять матчей, а беспроигрышная — девять.

«Банфилд»

«Банфилд» тем временем находится на 20-й строчке, набрав в 16-ти матчах 18 очков.

Судя по всему, «Банфилд» уже смирился с тем, что в текущем чемпионате ему не удастся добиться чего-то серьезного.

Все прогнозы на футбол

В десяти предыдущих матчах команда Диего Дабове одержала лишь одну победы. В конце августа «зеленые» выиграли на выезде у «Росарио Сентраль».

Но также стоит отметить, что «Банфилд» проиграл три из четырех предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Атлетико Тукуман» можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Банфилда» — за 4.33.

«Банфилд» в случае победы поднимется на первое место. И этой мотивации хозяевам поля должно быть достаточно в предстоящем матче.

Ставка — победа «Атлетико Тукуман» за 1.89.