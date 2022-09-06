«Атлетико Тукуман»
«Атлетико Тукуман» занимает второе место в таблице аргентинской Примеры после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.
Команда Хуана Мануэля Асконсабаля мощно провела июль, одержав шесть побед подряд, но в августе немного забуксовала.
В прошлом месяце «Атлетико Тукуман» выиграл два из пяти матчей — против «Сентраль Кордобы» и «Барракас Сентраль». В обоих случаях клуб из Сан-Мигель-де-Тукуман набрал по три очка на своем поле.
Между тем, гостевые встречи с «Арсеналом» и «Бока Хуниорс» завершились поражениями, а игра с «Тигре» — вничью 0:0.
Домашняя победная серия «Атлетико Тукуман» составляет пять матчей, а беспроигрышная — девять.
«Банфилд»
«Банфилд» тем временем находится на 20-й строчке, набрав в 16-ти матчах 18 очков.
Судя по всему, «Банфилд» уже смирился с тем, что в текущем чемпионате ему не удастся добиться чего-то серьезного.
В десяти предыдущих матчах команда Диего Дабове одержала лишь одну победы. В конце августа «зеленые» выиграли на выезде у «Росарио Сентраль».
Но также стоит отметить, что «Банфилд» проиграл три из четырех предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Атлетико Тукуман» можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Банфилда» — за 4.33.
«Банфилд» в случае победы поднимется на первое место. И этой мотивации хозяевам поля должно быть достаточно в предстоящем матче.
Ставка — победа «Атлетико Тукуман» за 1.89.