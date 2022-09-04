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    В Самаре матч обещает быть низовым

    «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат России, 4 сентября 2022 года

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    Хорхе Карраскаль
    В воскресенье, 4 сентября, в Самаре в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги местные «Крылья Советов» примут московский ЦСКА. Начало — в 15:00 по мск. «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Крылья Советов»

    После семи проведенных туров «Крылья Советов» пополнили свою копилку девятью баллами, которые позволяют коллективу идти на девятой строке в турнирке РПЛ, оторвавшись от опасной зоны всего на три пункта.

    Стартовали самарцы с выездной виктории над «Оренбургом», победив со счетом 4:2. После этого они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионат страны.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — ЦСКА

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В этот период «волжане» расписали три мировых исхода и потерпели два фиаско. Отметим, что четыре из пяти этих игр были на тотал меньше 2,5. В минувшем же туре они прервали эту серию, обыграв дома 1:0 «Ахмат».

    Все прогнозы на РПЛ

    Накануне «Крылышки» стартовали на групповом этапе Кубка России, где в Москве потерпели поражение от «Спартака» со счетом 0:1.

    ЦСКА

    ЦСКА с 14 зачетными пунктами расположился на третьей строке в турнирной таблице российской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.

    Несмотря на то, что перед началом сезона столичную команду покинуло рад ключевых исполнителей, стартовала она хорошо, выиграв три игры из четырех при одном мировом исходе.

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    • И только в пятом игровом дне «армейцы» потерпели первое и пока единственное поражение в первенстве, уступив на выезде «Зениту» 1:2. После этого они дома переиграли 4:2 «Ахмат» и сыграли на выезде вничью с «Ростовом» 0:0.

    В середине недели ЦСКА также стартовал на групповом этапе Кубка России, где в выездной встрече справился со столичным «Торпедо» — 2:0.

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    В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА выиграл у волжан оба матча — 3:1 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — ЦСКА

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ЦСКА — 2.33, победа «Крылышек» — 3.20, ничья — 3.66.

    «Крылья Советов» в шести последних матчах только раз пробивали верховой тотал, ЦСКА же два последних матча провел на низ, а в среднем в гостевым играх «армейцы» забивают чуть двух голов. Так что исходя из этого считаем, что предстоящая встреча будет низовой.

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    «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. В Самаре матч обещает быть низовым
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