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    БАТЭ не сможет победить в Гомеле

    «Гомель» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Белоруссии, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Гомель» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. «Гомель» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Сентября 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 19:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Гомель»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает несколько ниже ожиданий. Крепкий середняк белорусского футбола вполне мог бы бороться за медали.

    На данный момент «Гомель» занимает 7 место в турнирной таблице. При этом гомельчане пропустили всего 21 мяч в 19 матчах.

    В минувшем туре команда разжилась тремя очками. На выезде «Гомель» уверенно одолел могилевский «Днепр» (0:4).

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    «Гомель» традиционно сложно играет с БАТЭ. Из пяти последних поединков команда выиграла один раз при двух поражениях.

    БАТЭ

    Один из фаворитов чемпионата провалил летний цикл. Нынешнее 2 место не устраивает, хоть атакует команда мощно (35 голов).

    Очевидно, что БАТЭ не собирается сдаваться в чемпионской гонке. Отставание от солигорцев составляет всего 3 очка.

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    • В предыдущем туре БАТЭ как раз уступил действующему чемпиону. «Горняки» были сильнее и удачливее (0:2).

    В этом поединке БАТЭ наверняка будет активно атаковать. Кризис затянулся, и нужно срочно из него выходить.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Гомеля» — за 4.54.

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    Гомельчане довольно неплохо обороняются. БАТЭ крайне нестабилен.

    «Гомель» способен оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» или ничья с коэффициентом 2.11.

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    «Гомель» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ не сможет победить в Гомеле
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