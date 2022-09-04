«Гомель» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. «Гомель» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает несколько ниже ожиданий. Крепкий середняк белорусского футбола вполне мог бы бороться за медали.

На данный момент «Гомель» занимает 7 место в турнирной таблице. При этом гомельчане пропустили всего 21 мяч в 19 матчах.

В минувшем туре команда разжилась тремя очками. На выезде «Гомель» уверенно одолел могилевский «Днепр» (0:4).

Все прогнозы на футбол

«Гомель» традиционно сложно играет с БАТЭ. Из пяти последних поединков команда выиграла один раз при двух поражениях.

БАТЭ

Один из фаворитов чемпионата провалил летний цикл. Нынешнее 2 место не устраивает, хоть атакует команда мощно (35 голов).

Очевидно, что БАТЭ не собирается сдаваться в чемпионской гонке. Отставание от солигорцев составляет всего 3 очка.

В предыдущем туре БАТЭ как раз уступил действующему чемпиону. «Горняки» были сильнее и удачливее (0:2).

В этом поединке БАТЭ наверняка будет активно атаковать. Кризис затянулся, и нужно срочно из него выходить.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Гомеля» — за 4.54.

Гомельчане довольно неплохо обороняются. БАТЭ крайне нестабилен .

«Гомель» способен оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» или ничья с коэффициентом 2.11.