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    Результативный первый тайм

    «Торонто» — «Лос-Анджелес Галакси». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 1 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Лос-Анджелес Галакси»
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    Фрагмент матча
    «Торонто» на своем поле сыграет против «Лос-Анжелеса Галакси» в рамках МЛС. Матч состоится 1 сентября, начало — 02:30 (мск). «Торонто» — «Лос-Анджелес Галакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 01 Сентября 2022 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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    «Торонто»

    «Красные» после 28-ми сыгранных матчей занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС набрав при этом 33 очка. Команда смогла забить соперникам 42 гола, а в свои ворота пропустила — 47.

    «Торонто» показывает хорошие результаты в последних турах МЛС и единственную осечку команда допустила один тур назад в матче против «Интера Майами», которому проиграла на выезде со счетом 2:1.

    А до этого у команды была беспроигрышная серия, которая длилась 5 матчей подряд. И так же в последнем туре МЛС «Торонто» смог в выездном матче обыграть такого соперника как «Шарлотт», забив им два безответных мяча — 0:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На своем поле «Торонто» лишь один раз проиграл нынешнему сопернику, в остальных матчах команда трижды выигрывала и 5 раз сыграла вничью с «Лос-Анджелес Галакси».

    «Лос-Анджелес Галакси»

    «Синие» являются представителями Западной конференции МЛС и после 26-ти сыгранных матчей занимают 7-е место в турнирной таблице набрав 37 очков. Эта команда забивала 42 раза, а пропускала — 38.

    Три тура назад «Лос-Анджелес Галакси» в выездном поединке потерпел поражение от «Спортинга Казнзас-Сити», которому проиграл в результативном матче со счетом 4:2. то стало единственным неприятным моментом за последнее время в МЛС.

    Так как после этого матча «синие» лишь 1 раз сыграли вничью с «Сиэтлом Саундерсом», с которым трижды обменялись голами — 3:3 и два раза смогли победить таких соперников как «Ванкувер» со счетом 5:2 и «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

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    • «Лос-Анджелес Галакси» за последние 6-ть выездных матчей смог лишь в одном одержать победу, а 4 встречи проиграл и так же один поединок завершил ничье.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торонто» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают взять за 3.96, а победу «Лос-Анджелеса Галакси» — за 3.50.

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    Прогноз - В этом матче сложно предугадать кто из соперников выйдет победителем, так как обе команды находятся в оптимальной форме и показывают хорошие результаты. Но есть один фактор, который их объединяет — часто оба коллектива забивают или пропускают именно в первом тайме, поэтому ждем результативное начало в этой встрече.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.25.

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    «Торонто» — «Лос-Анджелес Галакси»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.09.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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